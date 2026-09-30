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Сан-Марино - Албания (29.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

Дата публикации: 30-09-2026

Сан-Марино - Албания (29.09.2026)

Во вторник, 29 сентября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Сан-Марино и Албания. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Сан-Марино (схема 4-3-1-2): Эдоардо Коломбо, Филиппо Фаббри, Марко Пазолини, Микеле Чеволи, Алессандро Този, Лоренцо Капиккьони, Кристиан Мелони, Марчелло Муларони, Самуэле Дзаннони, Николас Джакопетти, Никола Нанни.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Албания на сегодняшнюю встречу: Этрит Бериша, Эльсеид Хюсай, Ардиан Исмайли, Берат Джимсити, Ставрос Пилиос, Таулант Сефери, Кристьян Асллани, Ильбер Рамадани, Эрнест Мучи, Рей Манай, Арбер Ходжа.

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Сан-Марино и Албания завершился с итоговым счетом 0:3 в пользу команды Албания.

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