Словения - Северная Македония (29.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

Во вторник, 29 сентября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Словения и Северная Македония. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Словения (схема 4-4-1-1): Ян Облак, Давид Брекало, Яка Бийол, Давид Зец, Эрик Янжа, Жан Карничник, Адам Гнезда Черин, Тими Макс Эльшник, Альоша Матко, Даниел Штурм, Андраж Шпорар.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Северная Македония на сегодняшнюю встречу: Столе Димитриевски, Боян Илиевски, Гьоко Зайков, Висар Муслиу, Дин Аломерович, Лука Станковски, Матей Гаштаров, Энис Барди, Элиф Элмас, Эльмин Растодер, Боян Миовски.

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Словения и Северная Македония завершился с итоговым счетом 2:0 в пользу команды Словения.

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