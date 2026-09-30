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Люксембург - Исландия (29.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

Дата публикации: 30-09-2026

Люксембург - Исландия (29.09.2026)

Во вторник, 29 сентября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Люксембург и Исландия. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Люксембург (схема 4-2-3-1): Антони Морис, Лоран Янс, Энес Махмутович, Дирк Карлсон, Флориан Боне, Томаш де Соуза Морейра, Леандру Баррейру, Винсент Тилль, Тимоте Рупил, Айман Дардари, Хамза Кадамани.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Исландия на сегодняшнюю встречу: Хакон Рафн Вальдимарссон, Виктор Палссон, Стефан Тейтур Тордарсон, Даниэль Гретарссон, Микаэль Эллертссон, Исак Снайр Торвальдссон, Хакон Арнар Харальдссон, Исак Бергманн Йоханнессон, Йон Дагур Торстейнссон, Орри Оускарссон, Андри Гудьонсен.

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Люксембург и Исландия завершился с итоговым счетом 0:3 в пользу команды Исландия.

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