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Финляндия - Беларусь (29.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

Дата публикации: 29-09-2026

Финляндия - Беларусь (29.09.2026)

Во вторник, 29 сентября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Финляндия и Беларусь. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Никола Дабанович. Игра прошла на стадионе «Олимпийский стадион Хельсинки» в городе Хельсинки.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Финляндия (схема 4-3-3): Лукаш Градецкий, Адам Шталь, Тони Миеттинен, Вилле Коски, Юхо Ляхтеэнмяки, Каан Кайринен, Адам Мархиев, Глен Камара, Лео Валта, Йоэль Похьянпало, Топи Кескинен.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Беларусь на сегодняшнюю встречу: Федор Лапухов, Владислав Калинин, Захар Волков, Кирилл Гоманов, Кирилл Печенин, Антон Лукашов, Александр Селява, Макс Эбонг, Артём Шуманский, Герман Барковский, Виталий Лисакович.

Хроника матча

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба. Однако забитых мячей зрители так и не увидели.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Финляндия поле покинул Глен Камара, а вместо него вышел Даниель Хоканс.

Итог встречи

На 90-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Финляндия и Беларусь завершился вничью со счетом 0:0.

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