Молдова - Фарерские острова (29.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

Во вторник, 29 сентября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Молдавия и Фарерские острова. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Юлиан Вайнбергер. Игра прошла на стадионе «Стадион «Зимбру»» в городе Кишинёв.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Молдавия (схема 3-5-1-1): Думитру Челядник, Кэтэлин Кукош, Юрие Иову, Михаил Герасименков, Данила Форов, Владимир Фрате, Владислав Бабогло, Виктор Стина, Олег Рябчук, Дмитрий Мандрыченко, Петру Попеску.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Фарерские острова на сегодняшнюю встречу: Маттиас Ламхауге, Янн Беньяминсен, Сэмюэл Йохансен Чуквуди, Гуннар Ватнхамар, Андриас Эдмундссон, Вильормур Давидсен, Аки Самуэльсен, Маттиас Хеллисдаль, Геза Давид Тури, Ханус Серенсен, Адриан Юстинуссен.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 26-й минуте матча команда Фарерские острова открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Вильормур Давидсен с пенальти. Счет стал 0:1.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Молдавия поле покинул Дмитрий Мандрыченко, а вместо него вышел Ники Клещенко.

Итог встречи

На 90-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Молдавия и Фарерские острова завершился вничью со счетом 1:1.

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