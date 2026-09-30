Болгария - Эстония (29.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

Во вторник, 29 сентября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Болгария и Эстония. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Болгария (схема 4-3-3): Даниэль Наумов, Иван Турицов, Кристиан Димитров, Стефан Велков, Димитар Велковски, Андриан Краев, Илия Груев, Борислав Цонев, Мартин Минчев, Лукас Петков, Здравко Димитров.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Эстония на сегодняшнюю встречу: Карл Хейн, Максим Паскочи, Расмус Пеэтсон, Мяртен Кууск, Кароль Метс, Микаэль Шёнинг-Ларсен, Маттиас Кяйт, Кевор Палуметс, Маркус Поом, Михкель Айнсалу, Карел Мустмаа.

Итог встречи

Прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Болгария и Эстония завершился вничью со счетом 0:0.

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