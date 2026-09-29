Россия - Иран (29.09.2026) | Товарищеский матч 2026

Во вторник, 29 сентября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Россия и Иран. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:30 по московскому времени. Игра прошла на стадионе «Ак Барс Арена» в городе Казань.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Россия (схема 4-3-3): Матвей Сафонов, Илья Вахания, Игорь Дивеев, Виктор Мелёхин, Данил Круговой, Алексей Батраков, Матвей Кисляк, Иван Обляков, Максим Глушенков, Константин Тюкавин, Александр Головин.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Иран на сегодняшнюю встречу: Хоссейн Хоссейни, Рамин Резаян, Салех Хардани, Шоджа Халилзаде, Али Немати, Ария Юсефи, Мохаммадмехди Мохеби, Мохаммад Горбани, Саид Эзатолахи, Мехди Тареми, Сердар Азмун.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 21-й минуте матча команда Россия открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Александр Головин. Счет стал 1:0.

На 27-й минуте в составе Иран последовала вынужденная замена: Мохаммадмехди Мохеби уступил место Эхсан Хаджсафи.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 31-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Салех Хардани (Иран).

На 36-й минуте поединка команда Россия сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Александр Головин. Счет стал 2:0.

Итог встречи

На 90-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Россия и Иран завершился с итоговым счетом 2:0 в пользу команды Россия.

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