Арсенал - Лидс (10.10.2026) | Чемпионат Англии 2026/27

В субботу, 10 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Арсенал и Лидс Юнайтед. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 14:30 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Пол Тирни. Игра прошла на стадионе «Эмирейтс Стэдиум» в городе Лондон.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Арсенал (схема 4-2-3-1): Давид Рая, Бен Уайт, Эзри Конса, Габриэль Магальяйнс, Риккардо Калафьори, Деклан Райс, Майлз Льюис-Скелли, Букайо Сака, Мартин Эдегор, Нони Мадуэке, Кай Хаверц.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Лидс Юнайтед на сегодняшнюю встречу: Джеймс Траффорд, Джеймс Джастин, Нико Эльведи, Тарик Мухаремович, Джейден Богл, Итан Ампаду, Танака Ао, Габриэль Гудмундссон, Антон Штах, Ноа Окафор, Доминик Калверт-Льюин.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Daniel Farke (Лидс Юнайтед).

На 36-й минуте в карточку арбитра попал Танака Ао (Лидс Юнайтед).

На 38-й минуте предупреждение получил Итан Ампаду (Лидс Юнайтед).

На 55-й минуте матча команда Лидс Юнайтед открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Джеймс Джастин. Счет стал 0:1.

На 59-й минуте в карточку арбитра попал Тарик Мухаремович (Лидс Юнайтед).

На 62-й минуте поединка команда Арсенал сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Риккардо Калафьори. Счет стал 1:1.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 63-й минуте в составе Арсенал поле покинул Бен Уайт, а вместо него вышел Юрриен Тимбер.

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кай Хаверц на поле появился Виктор Дьёкереш (Арсенал).

На 63-й минуте в составе Арсенал поле покинул Майлз Льюис-Скелли, а вместо него вышел Бруно Гимарайнс.

На 70-й минуте поединка команда Арсенал сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Бруно Гимарайнс. Счет стал 2:1.

На 71-й минуте произошла еще одна замена: вместо Танака Ао на поле появился Харри Уилсон (Лидс Юнайтед).

На 71-й минуте в составе Лидс Юнайтед поле покинул Ноа Окафор, а вместо него вышел Бренден Ааронсон.

На 78-й минуте предупреждение получил Джеймс Джастин (Лидс Юнайтед).

На 79-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джеймс Джастин на поле появился Лукас Нмеча (Лидс Юнайтед).

На 82-й минуте в составе Арсенал поле покинул Риккардо Калафьори, а вместо него вышел Пьеро Инкапье.

На 84-й минуте в карточку арбитра попал Мартин Эдегор (Арсенал).

На 86-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джейден Богл на поле появился Жан Баоя (Лидс Юнайтед).

На 86-й минуте в составе Лидс Юнайтед поле покинул Нико Эльведи, а вместо него вышел Яка Бийол.

На 90-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мартин Эдегор на поле появился Микель Мерино (Арсенал).

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Арсенал и Лидс Юнайтед завершился с итоговым счетом 2:1 в пользу команды Арсенал.

Оставайтесь на GOOOOL365, чтобы первыми узнавать ход и итоги матчей, состояние турнирой таблицы и свежие футбольные новости!