Осасуна - Расинг (18.10.2026) | Чемпионат Испании 2026/27

В воскресенье, 18 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Осасуна и Расинг. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 15:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Хуан Мартинес Муньера. Игра прошла на стадионе «Эстадио Эль-Садар» в городе Памплона.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Осасуна (схема 4-3-3): Айтор Фернандес, Валентен Розье, Алехандро Катена, Энцо Бойомо, Абель Бретонес, Хон Монкайола, Икер Муньос, Мой Гомес, Рубен Гарсия, Анте Будимир, Джонатан Дубасин.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Расинг на сегодняшнюю встречу: Хулен Агирресабала, Альваро Мантилья, Пабло Рамон, Жануэль Белосиан, Хорхе Салинас, Иван Мартин, Маттео Прати, Серхио Каналес, Андре Алмейда, Иньиго Висенте, Яссир Забири.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 6-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Альваро Мантилья (Расинг).

На 9-й минуте матча команда Осасуна открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Анте Будимир с пенальти. Счет стал 1:0.

На 28-й минуте в карточку арбитра попал Валентен Розье (Осасуна).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Расинг поле покинул Андре Алмейда, а вместо него вышел Андрес Мартин.

На 51-й минуте предупреждение получил Хорхе Салинас (Расинг).

На 60-й минуте в карточку арбитра попал Анте Будимир (Осасуна).

На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мой Гомес на поле появился Асьер Осамбела (Осасуна).

На 67-й минуте в составе Осасуна поле покинул Икер Муньос, а вместо него вышел Лукас Торро.

На 69-й минуте произошла еще одна замена: вместо Серхио Каналес на поле появился Пабло Гарсия (Расинг).

На 76-й минуте в составе Осасуна поле покинул Джонатан Дубасин, а вместо него вышел Рауль Моро.

На 76-й минуте произошла еще одна замена: вместо Валентен Розье на поле появился Иньиго Аргибиде (Осасуна).

На 80-й минуте предупреждение получил Иван Мартин (Расинг).

На 83-й минуте в составе Расинг поле покинул Хорхе Салинас, а вместо него вышел Аарон Мартин.

На 83-й минуте произошла еще одна замена: вместо Иван Мартин на поле появился Асьер Вильялибре (Расинг).

На 88-й минуте поединка команда Осасуна сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Асьер Осамбела. Счет стал 2:0.

На 90-й минуте в составе Осасуна поле покинул Рубен Гарсия, а вместо него вышел Рауль Гарсия де Аро.

На 90-й минуте произошла еще одна замена: вместо Яссир Забири на поле появился Георгий Гулиашвили (Расинг).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Осасуна и Расинг завершился с итоговым счетом 2:0 в пользу команды Осасуна.

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