Севилья - Осасуна (26.10.2026) | Чемпионат Испании 2026/27

В понедельник, 26 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Севилья и Осасуна. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 23:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Мигель Анхель Ортис Ариас. Игра прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в городе Севилья.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Севилья (схема 4-4-2): Одиссеас Влаходимос, Хуан Иглесиас, Андрес Кастрин, Кике Салас, Габриэль Суасо, Чидера Эджуке, Юссуф Фофана, Люсьен Агуме, Феликс Коррейя, Лукас Стассин, Исаак Ромеро.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Осасуна на сегодняшнюю встречу: Айтор Фернандес, Валентен Розье, Алехандро Катена, Энцо Бойомо, Абель Бретонес, Хон Монкайола, Лукас Торро, Мой Гомес, Рубен Гарсия, Анте Будимир, Джонатан Дубасин.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 24-й минуте матча команда Севилья открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Исаак Ромеро. Счет стал 1:0.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 29-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Алехандро Катена (Осасуна).

На 55-й минуте в карточку арбитра попал Исаак Ромеро (Севилья).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 63-й минуте в составе Осасуна поле покинул Рубен Гарсия, а вместо него вышел Рауль Моро.

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джонатан Дубасин на поле появился Рауль Гарсия де Аро (Осасуна).

На 63-й минуте в составе Севилья поле покинул Лукас Стассин, а вместо него вышел Робби Ур.

На 68-й минуте предупреждение получил Валентен Розье (Осасуна).

На 71-й минуте произошла еще одна замена: вместо Чидера Эджуке на поле появился Рубен Варгас (Севилья).

На 71-й минуте в составе Севилья поле покинул Исаак Ромеро, а вместо него вышел Ману Буэно.

На 79-й минуте произошла еще одна замена: вместо Лукас Торро на поле появился Асьер Осамбела (Осасуна).

На 79-й минуте в составе Осасуна поле покинул Мой Гомес, а вместо него вышел Кике Барха.

На 79-й минуте произошла еще одна замена: вместо Валентен Розье на поле появился Иньиго Аргибиде (Осасуна).

На 82-й минуте поединка команда Севилья сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Феликс Коррейя. Счет стал 2:0.

На 86-й минуте в составе Севилья поле покинул Феликс Коррейя, а вместо него вышел Хосе Анхель Кармона.

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Севилья и Осасуна завершился с итоговым счетом 2:0 в пользу команды Севилья.

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