Галатасарай - Фенербахче (26.10.2026) | Турция — Суперлига 2026/27

В понедельник, 26 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Галатасарай и Фенербахче. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:30 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Аттила Караоглан. Игра прошла на стадионе «Рамс Парк» в городе Стамбул.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Галатасарай (схема 4-2-3-1): Угурджан Чакыр, Роланд Шаллаи, Давинсон Санчес, Абдюлькерим Бардакджы, Исмаил Якобс, Лукас Торрейра, Марио Лемина, Юнус Акгюн, Алексей Батраков, Барыш Алпер Йылмаз, Виктор Осимхен.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Фенербахче на сегодняшнюю встречу: Эдерсон, Нелсон Семеду, Милан Шкриньяр, Арчи Браун, Левент Мерджан, Маттео Гендузи, Н’Голо Канте, Мейсон Гринвуд, Ирфан Джан Кахведжи, Огуз Айдын, Ромелу Лукаку.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Okan Buruk (Галатасарай).

На 10-й минуте в карточку арбитра попал Ирфан Джан Кахведжи (Фенербахче).

На 11-й минуте предупреждение получил Милан Шкриньяр (Фенербахче).

На 19-й минуте в карточку арбитра попал Давинсон Санчес (Галатасарай).

На 29-й минуте матча команда Галатасарай открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Виктор Осимхен. Счет стал 1:0.

На 31-й минуте предупреждение получил Н’Голо Канте (Фенербахче).

На 44-й минуте поединка команда Галатасарай сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Виктор Осимхен. Счет стал 2:0.

На 54-й минуте в карточку арбитра попал Нелсон Семеду (Фенербахче).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 55-й минуте в составе Фенербахче поле покинул Мейсон Гринвуд, а вместо него вышел Керем Актюркоглу.

На 56-й минуте произошла еще одна замена: вместо Левент Мерджан на поле появился Коджо Пепрах Оппонг (Фенербахче).

На 62-й минуте поединка команда Фенербахче сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Ирфан Джан Кахведжи. Счет стал 2:1.

На 64-й минуте в составе Галатасарай поле покинул Барыш Алпер Йылмаз, а вместо него вышел Рафаэл Леау.

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Огуз Айдын на поле появился Нене Доржелес (Фенербахче).

На 78-й минуте в составе Фенербахче поле покинул Ирфан Джан Кахведжи, а вместо него вышел Мерт Хакан Яндаш.

На 80-й минуте произошла еще одна замена: вместо Юнус Акгюн на поле появился Лерой Сане (Галатасарай).

На 80-й минуте в составе Галатасарай поле покинул Алексей Батраков, а вместо него вышел Габриэл Сара.

На 80-й минуте произошла еще одна замена: вместо Исмаил Якобс на поле появился Эрен Элмалы (Галатасарай).

На 83-й минуте в составе Фенербахче поле покинул Н’Голо Канте, а вместо него вышел Ведат Мурики.

На 88-й минуте произошла еще одна замена: вместо Виктор Осимхен на поле появился Вильфрид Синго (Галатасарай).

На 89-й минуте предупреждение получил Рафаэл Леау (Галатасарай).

На 90-й минуте в карточку арбитра попал Арчи Браун (Фенербахче).

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Галатасарай и Фенербахче завершился с итоговым счетом 2:1 в пользу команды Галатасарай.

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