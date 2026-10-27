ПСЖ - Лион (25.10.2026) | Чемпионат Франции 2026/27

В понедельник, 26 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Пари Сен-Жермен и Олимпик Лион. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:30 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Жером Брисар. Игра прошла на стадионе «Парк де Пренс» в городе Париж.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Пари Сен-Жермен (схема 4-3-3): Матвей Сафонов, Ашраф Хакими, Илья Забарный, Виллиан Пачо, Уоррен Заир-Эмери, Жуан Невеш, Витинья, Фабиан Руис, Магнес Аклиуш, Ферран Торрес, Дезире Дуэ.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Олимпик Лион на сегодняшнюю встречу: Доминик Грейф, Закари Атекаме, Феликс Бахер, Мусса Ниакате, Абнер Винисиус, Таннер Тессманн, Тайлер Мортон, Корентен Толиссо, Эрнест Нуама, Халис Мерах, Жюльен Дюранвиль.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 31-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Витинья (Пари Сен-Жермен).

На 51-й минуте в карточку арбитра попал Магнес Аклиуш (Пари Сен-Жермен).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 57-й минуте в составе Пари Сен-Жермен поле покинул Жуан Невеш, а вместо него вышел Мика Годтс.

На 65-й минуте произошла еще одна замена: вместо Уоррен Заир-Эмери на поле появился Лукас Эрнандес (Пари Сен-Жермен).

На 65-й минуте в составе Пари Сен-Жермен поле покинул Ферран Торрес, а вместо него вышел Сенни Майюлу.

На 72-й минуте матча команда Пари Сен-Жермен открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Сенни Майюлу. Счет стал 1:0.

На 74-й минуте предупреждение получил Эрнест Нуама (Олимпик Лион).

На 76-й минуте произошла еще одна замена: вместо Халис Мерах на поле появился Ноа Нартеи (Олимпик Лион).

На 76-й минуте в составе Олимпик Лион поле покинул Корентен Толиссо, а вместо него вышел Рубен Клюйверт.

На 81-й минуте произошла еще одна замена: вместо Магнес Аклиуш на поле появился Квентин Нджанту (Пари Сен-Жермен).

На 81-й минуте в составе Пари Сен-Жермен поле покинул Дезире Дуэ, а вместо него вышел Лукас Бералдо.

На 81-й минуте произошла еще одна замена: вместо Жюльен Дюранвиль на поле появился Каиль Будаш (Олимпик Лион).

На 84-й минуте поединка команда Пари Сен-Жермен сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Мика Годтс. Счет стал 2:0.

На 90-й минуте в составе Олимпик Лион поле покинул Тайлер Мортон, а вместо него вышел Реми Имбер.

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Пари Сен-Жермен и Олимпик Лион завершился с итоговым счетом 2:0 в пользу команды Пари Сен-Жермен.

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