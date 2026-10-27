Санта-Клара - Бенфика (26.10.2026) | Чемпионат Португалии 2026/27

В понедельник, 26 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Санта-Клара и Бенфика. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Клаудио Филипе Руиво Перейра. Игра прошла на стадионе «Эштадиу де Сан-Мигел» в городе Понта-Делгада.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Санта-Клара (схема 4-2-3-1): Лукас Франса, Лукас Соарес, Педро Пачеко, Эмануэль Фернандеш, Гильерме Ромао, Педру Феррейра, Даниэль Боржес, Винисиус Лопес, Тьягу Рибейру, Бреннер, Луис Фернандо.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Бенфика на сегодняшнюю встречу: Сэмюэл Суареш, Александер Ба, Томаш Араужо, Клеман Лангле, Сэмюэл Даль, Фредрик Эурснес, Жуан Пальинья, Рафа Силва, Георгий Судаков, Джанлука Престианни, Вангелис Павлидис.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Marco Silva (Бенфика).

На 8-й минуте в карточку арбитра попал Александер Ба (Бенфика).

На 32-й минуте матча команда Санта-Клара открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Луис Фернандо с пенальти. Счет стал 1:0.

На 36-й минуте предупреждение получил Эмануэль Фернандеш (Санта-Клара).

На 40-й минуте в карточку арбитра попал Педро Пачеко (Санта-Клара).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Бенфика поле покинул Георгий Судаков, а вместо него вышел Андреас Шельдеруп.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Рафа Силва на поле появился Доди Лукебакио (Бенфика).

На 59-й минуте предупреждение получил Вангелис Павлидис (Бенфика).

На 62-й минуте поединка команда Бенфика сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Вангелис Павлидис. Счет стал 1:1.

На 67-й минуте в составе Санта-Клара поле покинул Бреннер, а вместо него вышел Велинтон Велинтон Торрао.

На 68-й минуте поединка команда Бенфика сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Джанлука Престианни. Счет стал 1:2.

На 74-й минуте в карточку арбитра попал Фредрик Эурснес (Бенфика).

На 75-й минуте произошла еще одна замена: вместо Даниэль Боржес на поле появился Жуан Васконселуш (Санта-Клара).

На 82-й минуте в составе Бенфика поле покинул Томаш Араужо, а вместо него вышел Алессандро Чиркати.

На 82-й минуте произошла еще одна замена: вместо Вангелис Павлидис на поле появился Джон Дуран (Бенфика).

На 85-й минуте в составе Санта-Клара поле покинул Лукас Соарес, а вместо него вышел Лео Жако.

На 85-й минуте произошла еще одна замена: вместо Педру Феррейра на поле появился Витиньо (Санта-Клара).

На 88-й минуте предупреждение получил Сэмюэл Даль (Бенфика).

На 89-й минуте в карточку арбитра попал Джон Дуран (Бенфика).

На 90-й минуте предупреждение получил Гильерме Ромао (Санта-Клара).

На 90-й минуте в составе Бенфика поле покинул Джанлука Престианни, а вместо него вышел Ману Силва.

На 90-й минуте в карточку арбитра попал Жуан Васконселуш (Санта-Клара).

На 90-й минуте Джон Дуран (Бенфика) получил прямую красную карточку и покинул поле.

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Санта-Клара и Бенфика завершился с итоговым счетом 1:2 в пользу команды Бенфика.

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