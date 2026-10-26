Бешикташ - Истанбул (26.10.2026) | Турция — Суперлига 2026/27

В понедельник, 26 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Бешикташ и Истанбул Башакшехир. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Умит Озтюрк. Игра прошла на стадионе «Стадион Тюпраш» в городе Стамбул.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Бешикташ (схема 4-1-4-1): Александр Нюбель, Амир Мурильо, Эммануэль Агбаду, Эмирхан Топчу, Рыдван Йылмаз, Салих Озджан, Вацлав Черны, Уилфред Ндиди, Джуниор Олаитан, Леандро Троссар, Душан Влахович.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Истанбул Башакшехир на сегодняшнюю встречу: Мухаммед Шенгезер, Михал Карбовник, Эмин Байрам, Уссейну Ба, Саба Харебашвили, Оливье Кемен, Умут Гюнеш, Юсуф Сары, Умут Бозок, Андреас Сков Ольсен, Элдор Шомуродов.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 37-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Уссейну Ба (Истанбул Башакшехир).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Истанбул Башакшехир поле покинул Умут Бозок, а вместо него вышел Якуб Калузинский.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Уссейну Ба на поле появился Хамза Гюрелер (Истанбул Башакшехир).

На 56-й минуте в составе Бешикташ поле покинул Вацлав Черны, а вместо него вышел Эрнест Поку.

На 59-й минуте в карточку арбитра попал Михал Карбовник (Истанбул Башакшехир).

На 60-й минуте произошла еще одна замена: вместо Юсуф Сары на поле появился Иван Брнич (Истанбул Башакшехир).

На 61-й минуте предупреждение получил Леандро Троссар (Бешикташ).

На 65-й минуте в составе Бешикташ поле покинул Уилфред Ндиди, а вместо него вышел О Хён Гю.

На 75-й минуте произошла еще одна замена: вместо Элдор Шомуродов на поле появился Бертуг Йылдырым (Истанбул Башакшехир).

На 76-й минуте матча команда Бешикташ открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал О Хён Гю. Счет стал 1:0.

На 78-й минуте в составе Истанбул Башакшехир поле покинул Умут Гюнеш, а вместо него вышел Дэви Зельке.

На 89-й минуте поединка команда Бешикташ сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Джуниор Олаитан. Счет стал 2:0.

Итог встречи

На 92-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Бешикташ и Истанбул Башакшехир завершился с итоговым счетом 2:0 в пользу команды Бешикташ.

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