Париж - Монако (01.11.2026) | Чемпионат Франции 2026/27

В воскресенье, 1 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Париж и АС Монако. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:15 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Джереми Стина. Игра прошла на стадионе «Stade Jean Bouin» в городе Issy-les-Moulineaux.
Стартовые составы команд
Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Париж (схема 4-2-3-1): Кевин Трапп, Амари Траоре, Самир Шерги, Диего Коппола, Отавио, Максим Лопес, Пьер Лис-Мелу, Илан Кеббаль, Пабло Пагис, Мозес Саймон, Лассин Синайоко.
Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав АС Монако на сегодняшнюю встречу: Лукаш Градецкий, Вандерсон, Садибу Сане, Эрик Дайер, Назиньо, Ламин Камара, Денис Закария, Эдан Диоп, Александр Головин, Матис Аблен, Парис Бруннер.
Хроника матча и забитые голы
С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.
На 38-й минуте матча команда Париж открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Лассин Синайоко. Счет стал 1:0.
На 44-й минуте поединка команда Париж сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Лассин Синайоко. Счет стал 2:0.
Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:
На 46-й минуте в составе Париж поле покинул Самир Шерги, а вместо него вышел Мустафа Мбоу.
На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эдан Диоп на поле появился Кристиан Мависса (АС Монако).
На 46-й минуте в составе АС Монако поле покинул Парис Бруннер, а вместо него вышел Фоларин Балогун.
На 55-й минуте произошла еще одна замена: вместо Денис Закария на поле появился Такуми Минамино (АС Монако).
На 64-й минуте в составе АС Монако поле покинул Назиньо, а вместо него вышел Матис Детюрбе.
На 65-й минуте поединка команда АС Монако сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Фоларин Балогун. Счет стал 2:1.
Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 68-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Вандерсон (АС Монако).
На 73-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мозес Саймон на поле появился Руди Матондо (Париж).
На 73-й минуте в составе Париж поле покинул Илан Кеббаль, а вместо него вышел Элож Патрик Заби.
На 74-й минуте поединка команда Париж сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. Точным ударом отметился Пабло Пагис. Счет стал 3:1.
На 75-й минуте произошла еще одна замена: вместо Садибу Сане на поле появился Джордан Тезе (АС Монако).
На 79-й минуте в составе Париж поле покинул Лассин Синайоко, а вместо него вышел Омар Сиссоко.
На 84-й минуте в карточку арбитра попал Пабло Пагис (Париж).
На 85-й минуте предупреждение получил Амари Траоре (Париж).
На 88-й минуте в карточку арбитра попал Ламин Камара (АС Монако).
На 89-й минуте произошла еще одна замена: вместо Амари Траоре на поле появился Эммануэль Мбемба (Париж).
Итог встречи
На 96-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Париж и АС Монако завершился с итоговым счетом 3:1 в пользу команды Париж.
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