03:45 ()
Свернуть список

Хорватия - Чехия (15.11.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

Дата публикации: 16-11-2026

Хорватия - Чехия (15.11.2026) 

В воскресенье, 15 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Хорватия и Чехия. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Луиш Годиньо. Игра прошла на стадионе «Опус Арена» в городе Осиек.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Хорватия (схема 4-2-3-1): Доминик Ливакович, Йосип Станишич, Дуе Чалета-Цар, Лука Вушкович, Йошко Гвардиол, Лука Модрич, Матео Ковачич, Иван Перишич, Петар Сучич, Мартин Батурина, Дион Дрена Бельо.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Чехия на сегодняшнюю встречу: Антонин Кински, Владимир Цоуфал, Томаш Влчек, Давид Зима, Иржи Слама, Алекс Крал, Лукаш Черв, Идрис Хопи, Михал Садилек, Кристоф Кабонго, Адам Гложек.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Slaven Bilić (Хорватия).

На 2-й минуте матча команда Хорватия открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Иван Перишич. Счет стал 1:0.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 64-й минуте в составе Хорватия поле покинул Дион Дрена Бельо, а вместо него вышел Игор Матанович.

На 64-й минуте произошла еще одна замена: вместо Матео Ковачич на поле появился Марко Пашалич (Хорватия).

На 64-й минуте в составе Чехия поле покинул Михал Садилек, а вместо него вышел Криштоф Данек.

На 64-й минуте произошла еще одна замена: вместо Идрис Хопи на поле появился Лукаш Амброс (Чехия).

На 64-й минуте в составе Чехия поле покинул Давид Зима, а вместо него вышел Филип Пребсл.

На 71-й минуте в карточку арбитра попал Йосип Станишич (Хорватия).

На 74-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мартин Батурина на поле появился Ловро Маер (Хорватия).

На 74-й минуте в составе Чехия поле покинул Кристоф Кабонго, а вместо него вышел Райан Дон Надери.

На 84-й минуте произошла еще одна замена: вместо Лукаш Черв на поле появился Давид Козел (Чехия).

На 84-й минуте поединка команда Чехия сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Адам Гложек. Счет стал 1:1.

На 87-й минуте поединка команда Хорватия сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Ловро Маер. Счет стал 2:1.

На 89-й минуте предупреждение получил Адам Гложек (Чехия).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Хорватия и Чехия завершился с итоговым счетом 2:1 в пользу команды Хорватия.

Оставайтесь на GOOOOL365, чтобы первыми узнавать ход и итоги матчей, состояние турнирой таблицы и свежие футбольные новости!

Предлагаем вашему вниманию запись матча Хорватия - Чехия, который состоялся 15 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
  • Кипр - Черногория (15.11.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27
    Кипр - Черногория (15.11.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27
    15 ноября 2026
    Футбол - Лига наций УЕФА...
  • Беларусь - Албания (15.11.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27
    Беларусь - Албания (15.11.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27
    15 ноября 2026
    Футбол - Лига наций УЕФА...
  • Финляндия - Сан-Марино (15.11.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27
    Финляндия - Сан-Марино (15.11.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27
    15 ноября 2026
    Футбол - Лига наций УЕФА...
  • Латвия - Армения (15.11.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27
    Латвия - Армения (15.11.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27
    15 ноября 2026
    Футбол - Лига наций УЕФА...
  • Португалия - Дания (14.11.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27
    Португалия - Дания (14.11.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27
    14 ноября 2026
    Футбол - Лига наций УЕФА...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close