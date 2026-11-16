Хорватия - Чехия (15.11.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В воскресенье, 15 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Хорватия и Чехия. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Луиш Годиньо. Игра прошла на стадионе «Опус Арена» в городе Осиек.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Хорватия (схема 4-2-3-1): Доминик Ливакович, Йосип Станишич, Дуе Чалета-Цар, Лука Вушкович, Йошко Гвардиол, Лука Модрич, Матео Ковачич, Иван Перишич, Петар Сучич, Мартин Батурина, Дион Дрена Бельо.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Чехия на сегодняшнюю встречу: Антонин Кински, Владимир Цоуфал, Томаш Влчек, Давид Зима, Иржи Слама, Алекс Крал, Лукаш Черв, Идрис Хопи, Михал Садилек, Кристоф Кабонго, Адам Гложек.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Slaven Bilić (Хорватия).

На 2-й минуте матча команда Хорватия открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Иван Перишич. Счет стал 1:0.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 64-й минуте в составе Хорватия поле покинул Дион Дрена Бельо, а вместо него вышел Игор Матанович.

На 64-й минуте произошла еще одна замена: вместо Матео Ковачич на поле появился Марко Пашалич (Хорватия).

На 64-й минуте в составе Чехия поле покинул Михал Садилек, а вместо него вышел Криштоф Данек.

На 64-й минуте произошла еще одна замена: вместо Идрис Хопи на поле появился Лукаш Амброс (Чехия).

На 64-й минуте в составе Чехия поле покинул Давид Зима, а вместо него вышел Филип Пребсл.

На 71-й минуте в карточку арбитра попал Йосип Станишич (Хорватия).

На 74-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мартин Батурина на поле появился Ловро Маер (Хорватия).

На 74-й минуте в составе Чехия поле покинул Кристоф Кабонго, а вместо него вышел Райан Дон Надери.

На 84-й минуте произошла еще одна замена: вместо Лукаш Черв на поле появился Давид Козел (Чехия).

На 84-й минуте поединка команда Чехия сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Адам Гложек. Счет стал 1:1.

На 87-й минуте поединка команда Хорватия сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Ловро Маер. Счет стал 2:1.

На 89-й минуте предупреждение получил Адам Гложек (Чехия).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Хорватия и Чехия завершился с итоговым счетом 2:1 в пользу команды Хорватия.

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