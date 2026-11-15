Латвия - Армения (15.11.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В воскресенье, 15 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Латвия и Армения. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 17:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Василис Фотяс. Игра прошла на стадионе «Сконто» в городе Рига.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Латвия (схема 5-4-1): Рихардс Матревикс, Робертс Савальниекс, Даниэлс Балодис, Антоний Черномордый, Оскарс Виентисс, Деннис Сиркин, Эдуардс Дашкевичс, Лукас Вапне, Дмитрийс Зеленковс, Андрей Цыганик, Владиславс Гутковскис.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Армения на сегодняшнюю встречу: Александр Мишиев, Артём Бандикян, Георгий Арутюнян, Степа Мкртчян, Наир Тикнизян, Угочукву Иву, Карлен Оганнисян, Артур Серобян, Нарек Григорян, Жирайр Шагоян, Артур Гарибян.

Хроника матча

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба. Однако забитых мячей зрители так и не увидели.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Оскарс Виентисс (Латвия).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 78-й минуте в составе Армения поле покинул Нарек Григорян, а вместо него вышел Грант-Леон Ранос.

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Жирайр Шагоян на поле появился Нарек Ованнисян (Армения).

На 78-й минуте в составе Армения поле покинул Артур Гарибян, а вместо него вышел Артур Миранян.

На 82-й минуте произошла еще одна замена: вместо Владиславс Гутковскис на поле появился Робертс Улдрикис (Латвия).

На 82-й минуте в составе Армения поле покинул Степа Мкртчян, а вместо него вышел Эрик Пилоян.

На 90-й минуте в карточку арбитра попал Эдуардс Дашкевичс (Латвия).

На 90+1-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эдуардс Дашкевичс на поле появился Кристапс Грабовскис (Латвия).

На 90+1-й минуте в составе Латвия поле покинул Робертс Савальниекс, а вместо него вышел Максим Тонишев.

Итог встречи

На 92-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Латвия и Армения завершился вничью со счетом 0:0.

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