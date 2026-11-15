Португалия - Дания (14.11.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В субботу, 14 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Португалия и Дания. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Раде Обренович. Игра прошла на стадионе «Муниципальный стадион Браги» в городе Брага.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Португалия (схема 4-2-3-1): Диогу Кошта, Альберто Байо, Рубен Диаш, Ренату Вейга, Диогу Далот, Рубен Невеш, Витинья, Педру Нету, Жуан Феликс, Бруну Фернандеш, Гонсалу Рамуш.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Дания на сегодняшнюю встречу: Мадс Хермансен, Александер Ба, Йоаким Андерсен, Оливер Провстгаард, Йоаким Меле, Мортен Юльманн, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Густав Исаксен, Миккель Дамсгор, Мохамед Дарами, Расмус Хёйлунн.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 43-й минуте матча команда Дания открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Пьер-Эмиль Хёйбьерг с пенальти. Счет стал 0:1.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 46-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Рубен Диаш (Португалия).

На 49-й минуте поединка команда Дания сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Расмус Хёйлунн. Счет стал 0:2.

На 57-й минуте поединка команда Дания сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Расмус Хёйлунн. Счет стал 0:3.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 64-й минуте в составе Португалия поле покинул Педру Нету, а вместо него вышел Франсишку Тринкан.

На 64-й минуте произошла еще одна замена: вместо Рубен Невеш на поле появился Жуан Пальинья (Португалия).

На 64-й минуте в составе Португалия поле покинул Жуан Феликс, а вместо него вышел Карлос Форбс.

На 66-й минуте произошла еще одна замена: вместо Густав Исаксен на поле появился Андреас Сков Ольсен (Дания).

На 66-й минуте в составе Дания поле покинул Миккель Дамсгор, а вместо него вышел Матиас Йенсен.

На 73-й минуте произошла еще одна замена: вместо Расмус Хёйлунн на поле появился Уильям Осула (Дания).

На 73-й минуте в составе Дания поле покинул Мохамед Дарами, а вместо него вышел Виктор Фрохолдт.

На 75-й минуте поединка команда Дания сумела увеличить преимущество до 4 мяча. Точным ударом отметился Йоаким Андерсен. Счет стал 0:4.

На 79-й минуте произошла еще одна замена: вместо Бруну Фернандеш на поле появился Бернарду Силва (Португалия).

На 82-й минуте в составе Дания поле покинул Йоаким Андерсен, а вместо него вышел Виктор Нельссон.

На 83-й минуте произошла еще одна замена: вместо Витинья на поле появился Жуан Невеш (Португалия).

На 87-й минуте в карточку арбитра попал Жуан Пальинья (Португалия).

На 90+3-й минуте поединка команда Португалия сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Бернарду Силва. Счет стал 1:4.

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Португалия и Дания завершился с итоговым счетом 1:4 в пользу команды Дания.

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