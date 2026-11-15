Кипр - Черногория (15.11.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В воскресенье, 15 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Кипр и Черногория. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 17:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Сандер ван дер Эйк. Игра прошла на стадионе «Стадион Альфамега» в городе Лимасол.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Кипр (схема 4-2-3-1): Фабиано, Андреас Сииккис, Леонидас Кономис, Константинос Лаифис, Йоргос Малеккидис, Костакис Артиматас, Григорис Кастанос, Маркус Эдвардс, Хараламбос Хараламбус, Ставрос Георгиу, Иоаннис Питтас.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Черногория на сегодняшнюю встречу: Даниэль Петкович, Джонатан Дрезай, Слободан Рубежич, Игор Вуячич, Ристо Радунович, Марко Янкович, Стефан Лончар, Василие Аджич, Милутин Осмаич, Никола Крстович, Стеван Йоветич.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Akis Mantzios (Кипр).

На 5-й минуте матча команда Черногория открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Милутин Осмаич. Счет стал 0:1.

На 12-й минуте в карточку арбитра попал Джонатан Дрезай (Черногория).

На 39-й минуте предупреждение получил Василие Аджич (Черногория).

На 42-й минуте в составе Черногория последовала вынужденная замена: Василие Аджич уступил место Милан Вукотич.

На 44-й минуте в карточку арбитра попал Ставрос Георгиу (Кипр).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Стеван Йоветич на поле появился Сеад Хакшабанович (Черногория).

На 52-й минуте поединка команда Кипр сумела сравнять счет. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Иоаннис Питтас. Счет стал 1:1.

На 58-й минуте поединка команда Черногория сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Милан Вукотич. Счет стал 1:2.

На 60-й минуте в составе Черногория поле покинул Джонатан Дрезай, а вместо него вышел Милош Брнович.

На 67-й минуте поединка команда Черногория сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. Точным ударом отметился Никола Крстович. Счет стал 1:3.

На 68-й минуте произошла еще одна замена: вместо Иоаннис Питтас на поле появился Иасонас Пикис (Кипр).

На 68-й минуте в составе Кипр поле покинул Костакис Артиматас, а вместо него вышел Морган Браун.

На 70-й минуте предупреждение получил Константинос Лаифис (Кипр).

На 70-й минуте в карточку арбитра попал Марко Янкович (Черногория).

На 74-й минуте предупреждение получил Милош Брнович (Черногория).

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Маркус Эдвардс на поле появился Яннис Кости (Кипр).

На 78-й минуте в составе Кипр поле покинул Хараламбос Хараламбус, а вместо него вышел Маринос Тзионис.

На 83-й минуте поединка команда Черногория сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Никола Крстович. Счет стал 1:4.

На 84-й минуте произошла еще одна замена: вместо Милутин Осмаич на поле появился Душан Вукович (Черногория).

На 84-й минуте в составе Черногория поле покинул Слободан Рубежич, а вместо него вышел Бодин Томашевич.

На 88-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ставрос Георгиу на поле появился Заннетос Савва (Кипр).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Кипр и Черногория завершился с итоговым счетом 1:4 в пользу команды Черногория.

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