Финляндия - Сан-Марино (15.11.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В воскресенье, 15 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Финляндия и Сан-Марино. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 20:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Георгий Кабаков. Игра прошла на стадионе «Болт Арена» в городе Хельсинки.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Финляндия (схема 4-3-3): Вильями Синисало, Топи Кескинен, Вилле Коски, Роберт Иванов, Юхо Ляхтеэнмяки, Онни Валакари, Сантери Вяянянен, Лео Валта, Наатан Скюття, Йоэль Похьянпало, Адриан Сванбек.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Сан-Марино на сегодняшнюю встречу: Эдоардо Коломбо, Симоне Джоконди, Джакомо Бенвенути, Марко Пазолини, Алессандро Този, Кристиан Мелони, Лоренцо Капиккьони, Самуэле Дзаннони, Николас Джакопетти, Лоренцо Лаццари, Никола Нанни.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 8-й минуте матча команда Финляндия открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Адриан Сванбек. Счет стал 1:0.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 12-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Лоренцо Лаццари (Сан-Марино).

На 17-й минуте поединка команда Финляндия сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Лео Валта. Счет стал 2:0.

На 20-й минуте поединка команда Финляндия сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Адриан Сванбек. Счет стал 3:0.

На 26-й минуте поединка команда Сан-Марино сумела сократить отставание. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Никола Нанни. Счет стал 3:1.

На 31-й минуте в карточку арбитра попал Марко Пазолини (Сан-Марино).

На 35-й минуте предупреждение получил Кристиан Мелони (Сан-Марино).

На 36-й минуте поединка команда Финляндия сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Йоэль Похьянпало. Счет стал 4:1.

На 42-й минуте поединка команда Финляндия сумела увеличить преимущество до 4 мяча. Точным ударом отметился Йоэль Похьянпало. Счет стал 5:1.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Финляндия поле покинул Вилле Коски, а вместо него вышел Фредрик Йенсен.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Топи Кескинен на поле появился Ryan Mahuta (Финляндия).

На 46-й минуте в составе Финляндия поле покинул Лео Валта, а вместо него вышел Роман Еременко.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кристиан Мелони на поле появился Энеа Делл Бальда (Сан-Марино).

На 47-й минуте в карточку арбитра попал Роберт Иванов (Финляндия).

На 54-й минуте предупреждение получил Алессандро Този (Сан-Марино).

На 56-й минуте в составе Финляндия поле покинул Наатан Скюття, а вместо него вышел Даниель Хоканс.

На 60-й минуте в карточку арбитра попал Ryan Mahuta (Финляндия).

На 61-й минуте произошла еще одна замена: вместо Марко Пазолини на поле появился Томмазо Бенвенути (Сан-Марино).

На 61-й минуте в составе Сан-Марино поле покинул Самуэле Дзаннони, а вместо него вышел Самуэль Панкотти.

На 70-й минуте поединка команда Финляндия сумела увеличить преимущество до 5 мячей. Точным ударом отметился Даниель Хоканс. Счет стал 6:1.

На 71-й минуте произошла еще одна замена: вместо Лоренцо Капиккьони на поле появился Алессандро Голинуччи (Сан-Марино).

На 76-й минуте поединка команда Сан-Марино сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Никола Нанни. Счет стал 6:2.

На 78-й минуте поединка команда Финляндия сумела увеличить преимущество до 5 мячей. Точным ударом отметился Адриан Сванбек. Счет стал 7:2.

На 82-й минуте в составе Финляндия поле покинул Адриан Сванбек, а вместо него вышел Оливер Антман.

На 83-й минуте произошла еще одна замена: вместо Николас Джакопетти на поле появился Андреа Контадини (Сан-Марино).

Итог встречи

На 92-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Финляндия и Сан-Марино завершился с итоговым счетом 7:2 в пользу команды Финляндия.

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