Беларусь - Албания (15.11.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В воскресенье, 15 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Беларусь и Албания. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 20:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Игорь Паяч. Игра прошла на стадионе «Стадион Рудольфа Илловски» в городе Будапешт.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Беларусь (схема 3-4-2-1): Федор Лапухов, Роман Бегунов, Захар Волков, Кирилл Гоманов, Антон Лукашов, Александр Селява, Макс Эбонг, Кирилл Печенин, Артём Концевой, Артём Шуманский, Герман Барковский.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Албания на сегодняшнюю встречу: Этрит Бериша, Берат Джимсити, Ардиан Исмайли, Марио Митай, Эльсеид Хюсай, Юльян Шеху, Кристьян Асллани, Ставрос Пилиос, Казим Лачи, Арбер Ходжа, Рей Манай.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 28-й минуте матча команда Албания открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Рей Манай. Счет стал 0:1.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 31-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Роман Бегунов (Беларусь).

На 36-й минуте в карточку арбитра попал Герман Барковский (Беларусь).

На 57-й минуте поединка команда Албания сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Эльсеид Хюсай. Счет стал 0:2.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 62-й минуте в составе Беларусь поле покинул Герман Барковский, а вместо него вышел Трофим Мельниченко.

На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Артём Шуманский на поле появился Антон Ковалёв (Беларусь).

На 62-й минуте в составе Беларусь поле покинул Роман Бегунов, а вместо него вышел Валерий Громыко.

На 71-й минуте предупреждение получил Захар Волков (Беларусь).

На 73-й минуте произошла еще одна замена: вместо Артём Концевой на поле появился Владислав Морозов (Беларусь).

На 74-й минуте в составе Албания поле покинул Казим Лачи, а вместо него вышел Луис Хаса.

На 74-й минуте произошла еще одна замена: вместо Арбер Ходжа на поле появился Мирто Узуни (Албания).

На 80-й минуте в составе Албания поле покинул Рей Манай, а вместо него вышел Мирлинд Даку.

На 85-й минуте в карточку арбитра попал Трофим Мельниченко (Беларусь).

На 85-й минуте произошла еще одна замена: вместо Александр Селява на поле появился Валерий Бочеров (Беларусь).

На 87-й минуте предупреждение получил Марио Митай (Албания).

На 90-й минуте в составе Албания поле покинул Кристьян Асллани, а вместо него вышел Фета Фетаи.

На 90+3-й минуте в карточку арбитра попал Мирлинд Даку (Албания).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Беларусь и Албания завершился с итоговым счетом 0:2 в пользу команды Албания.

Оставайтесь на GOOOOL365, чтобы первыми узнавать ход и итоги матчей, состояние турнирой таблицы и свежие футбольные новости!