Румыния - Польша (14.11.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В субботу, 14 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Румыния и Польша. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Себастьян Гишамер. Игра прошла на стадионе «Национальный стадион» в городе Бухарест.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Румыния (схема 4-1-3-2): Отто Хиндрич, Андрей Рацю, Раду Дрэгушин, Андрей Кобиш, Лисав Наиф Эйссат, Тудор Бэлуцэ, Александру Чикилдэу, Янис Хаджи, Влад Драгомир, Деннис Ман, Флоринел Коман.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Польша на сегодняшнюю встречу: Бартломей Дронговский, Мэтти Кэш, Каспер Потульски, Якуб Кивер, Оскар Кубяк, Марсель Регула, Виктор Новак, Себастьян Шиманьски, Никола Залевский, Кароль Свидерский, Роберт Левандовский.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 2-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Раду Дрэгушин (Румыния).

На 34-й минуте в карточку арбитра попал Марсель Регула (Польша).

На 49-й минуте предупреждение получил Тудор Бэлуцэ (Румыния).

На 51-й минуте в карточку арбитра попал Якуб Кивер (Польша).

На 57-й минуте предупреждение получил Янис Хаджи (Румыния).

На 61-й минуте в карточку арбитра попал Андрей Рацю (Румыния).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 67-й минуте в составе Румыния поле покинул Янис Хаджи, а вместо него вышел Мариус Корбу.

На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Флоринел Коман на поле появился Даниэл Бырлигя (Румыния).

На 68-й минуте матча команда Румыния открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Александру Чикилдэу. Счет стал 1:0.

На 70-й минуте в составе Польша поле покинул Кароль Свидерский, а вместо него вышел Бартош Мазурек.

На 70-й минуте произошла еще одна замена: вместо Роберт Левандовский на поле появился Адриан Бенедычак (Польша).

На 72-й минуте поединка команда Румыния сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Деннис Ман. Счет стал 2:0.

На 73-й минуте в составе Румыния поле покинул Деннис Ман, а вместо него вышел Янис Стойка.

На 76-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мэтти Кэш на поле появился Аркадиуш Пырка (Польша).

На 81-й минуте в составе Румыния поле покинул Александру Чикилдэу, а вместо него вышел Матей Илие.

На 81-й минуте произошла еще одна замена: вместо Андрей Рацю на поле появился Олимпиу Моруцан (Румыния).

На 82-й минуте поединка команда Польша сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Марсель Регула. Счет стал 2:1.

На 90+1-й минуте в составе Польша поле покинул Виктор Новак, а вместо него вышел Матеуш Жуковский.

На 90+1-й минуте произошла еще одна замена: вместо Марсель Регула на поле появился Михал Скураш (Польша).

На 90+3-й минуте предупреждение получил Лисав Наиф Эйссат (Румыния).

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Румыния и Польша завершился с итоговым счетом 2:1 в пользу команды Румыния.

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