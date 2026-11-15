Швеция - Босния и Герцеговина (14.11.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В субботу, 14 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Швеция и Босния и Герцеговина. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Симоне Соцца. Игра прошла на стадионе «Строберри Арена» в городе Сольна.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Швеция (схема 4-4-2): Виктор Юханссон, Даниэль Свенссон, Густаф Лагербильке, Виктор Линделеф, Габриэль Гудмундссон, Антони Эланга, Уго Ларссон, Ясин Аяри, Себастьян Нанаси, Виктор Дьёкереш, Александер Исак.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Босния и Герцеговина на сегодняшнюю встречу: Мартин Зломислич, Амар Дедич, Никола Катич, Степан Раделич, Сеад Колашинац, Эсмир Байрактаревич, Иван Башич, Армин Гигович, Керим Алайбегович, Эрмедин Демирович, Харис Табакович.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 5-й минуте матча команда Швеция открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Даниэль Свенссон. Счет стал 1:0.

На 11-й минуте поединка команда Швеция сумела удвоить преимущество. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Виктор Дьёкереш. Счет стал 2:0.

На 39-й минуте в составе Босния и Герцеговина последовала вынужденная замена: Харис Табакович уступил место Эрмин Махмич.

На 45+2-й минуте поединка команда Швеция сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Виктор Дьёкереш. Счет стал 3:0.

На 47-й минуте поединка команда Босния и Герцеговина сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Армин Гигович. Счет стал 3:1.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 61-й минуте произошла еще одна замена: вместо Антони Эланга на поле появился Деян Кулусевски (Швеция).

На 61-й минуте в составе Швеция поле покинул Себастьян Нанаси, а вместо него вышел Бенджамин Нюгрен.

На 62-й минуте поединка команда Босния и Герцеговина сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Сеад Колашинац. Счет стал 3:2.

На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эсмир Байрактаревич на поле появился Арьян Малич (Босния и Герцеговина).

На 67-й минуте в составе Босния и Герцеговина поле покинул Степан Раделич, а вместо него вышел Амар Мемич.

На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Иван Башич на поле появился Беньямин Тахирович (Босния и Герцеговина).

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 76-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Густаф Лагербильке (Швеция).

На 81-й минуте в составе Швеция поле покинул Александер Исак, а вместо него вышел Эллиот Страуд.

На 90-й минуте произошла еще одна замена: вместо Даниэль Свенссон на поле появился Феликс Беймо (Швеция).

На 90+1-й минуте в составе Швеция поле покинул Ясин Аяри, а вместо него вышел Йеспер Карлстрём.

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Швеция и Босния и Герцеговина завершился с итоговым счетом 3:2 в пользу команды Швеция.

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