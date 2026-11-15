Северная Ирландия - Украина (14.11.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В субботу, 14 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Северная Ирландия и Украина. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Франсуа Летексье. Игра прошла на стадионе «Уиндзор Парк» в городе Белфаст.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Северная Ирландия (схема 5-4-1): Пирс Чарльз, Терри Девлин, Том Атчесон, Руэри Макконвилл, Киарон Браун, Джастин Девенни, Итан Гэлбрейт, Трей Хьюм, Шей Чарльз, Айзек Прайс, Джейми Донли.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Украина на сегодняшнюю встречу: Анатолий Трубин, Илья Забарный, Эдуард Сарапий, Николай Матвиенко, Виталий Миколенко, Алексей Кащук, Егор Ярмолюк, Олег Очеретько, Георгий Судаков, Данило Сикан, Роман Яремчук.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Michael O'Neill (Северная Ирландия).

На 68-й минуте матча команда Северная Ирландия открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Терри Девлин. Счет стал 1:0.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 72-й минуте в составе Украина поле покинул Георгий Судаков, а вместо него вышел Геннадий Синчук.

На 72-й минуте произошла еще одна замена: вместо Роман Яремчук на поле появился Игор Краснопир (Украина).

На 75-й минуте в карточку арбитра попал Джейми Донли (Северная Ирландия).

На 80-й минуте в составе Северная Ирландия поле покинул Терри Девлин, а вместо него вышел Патрик Келли.

На 81-й минуте произошла еще одна замена: вместо Олег Очеретько на поле появился Егор Назарина (Украина).

На 87-й минуте в составе Северная Ирландия поле покинул Джастин Девенни, а вместо него вышел Броди Спенсер.

На 87-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джейми Донли на поле появился Джош Мадженнис (Северная Ирландия).

На 90+1-й минуте в составе Украина поле покинул Алексей Кащук, а вместо него вышел Артем Довбик.

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Северная Ирландия и Украина завершился с итоговым счетом 1:0 в пользу команды Северная Ирландия.

Оставайтесь на GOOOOL365, чтобы первыми узнавать ход и итоги матчей, состояние турнирой таблицы и свежие футбольные новости!