Франция - Турция (15.11.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В воскресенье, 15 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Франция и Турция. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Крис Каванах. Игра прошла на стадионе «Стад Атлантик» в городе Бордо.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Франция (схема 4-3-3): Майк Меньян, Саэль Кумбеди, Жереми Жаке, Ибраима Конате, Анди Диуф, Раян Шерки, Лукас Да Кунья, Адриен Рабьо, Майкл Олисе, Килиан Мбаппе, Брэдли Баркола.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Турция на сегодняшнюю встречу: Берке Озер, Барыш Алпер Йылмаз, Мерих Демирал, Абдюлькерим Бардакджы, Эмирхан Топчу, Эрен Элмалы, Исмаил Юксек, Хакан Чалханоглу, Джан Узун, Арда Гюлер, Дениз Гюль.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Sergen Yalçın (Турция).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Франция поле покинул Майк Меньян, а вместо него вышел Гийом Рест.

На 49-й минуте матча команда Франция открыла счет в игре. Мяч в свои ворота срезал Эмирхан Топчу. Счет стал 1:0.

На 55-й минуте в карточку арбитра попал Ибраима Конате (Франция).

На 56-й минуте предупреждение получил Барыш Алпер Йылмаз (Турция).

На 61-й минуте произошла еще одна замена: вместо Исмаил Юксек на поле появился Салих Озджан (Турция).

На 63-й минуте в составе Франция поле покинул Адриен Рабьо, а вместо него вышел Эдуарду Камавинга.

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Брэдли Баркола на поле появился Эли Жуниор Крупи (Франция).

На 69-й минуте в составе Турция поле покинул Джан Узун, а вместо него вышел Юнус Акгюн.

На 73-й минуте в карточку арбитра попал Салих Озджан (Турция).

На 80-й минуте поединка команда Франция сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Эли Жуниор Крупи. Счет стал 2:0.

На 81-й минуте произошла еще одна замена: вместо Хакан Чалханоглу на поле появился Оркун Кёкчю (Турция).

На 81-й минуте в составе Турция поле покинул Эрен Элмалы, а вместо него вышел Огуз Айдын.

На 81-й минуте произошла еще одна замена: вместо Барыш Алпер Йылмаз на поле появился Ферди Кадыоглу (Турция).

На 82-й минуте в составе Франция поле покинул Раян Шерки, а вместо него вышел Уоррен Заир-Эмери.

На 85-й минуте произошла еще одна замена: вместо Майкл Олисе на поле появился Пабло Пагис (Франция).

На 90-й минуте поединка команда Турция сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Абдюлькерим Бардакджы. Счет стал 2:1.

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Франция и Турция завершился с итоговым счетом 2:1 в пользу команды Франция.

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