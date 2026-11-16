Испания - Англия (15.11.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В воскресенье, 15 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Испания и Англия. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Клеман Тюрпен. Игра прошла на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» в городе Мадрид.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Испания (схема 4-2-3-1): Унаи Симон, Марк Пубиль, Пау Кубарси, Эмерик Лапорт, Марк Кукурелья, Мартин Субименди, Фабиан Руис, Ламин Ямаль, Микель Мерино, Алекс Баэна, Микель Оярсабаль.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Англия на сегодняшнюю встречу: Джеймс Траффорд, Бен Уайт, Эзри Конса, Джарелл Куанса, Льюис Холл, Эллиот Андерсон, Деклан Райс, Морган Роджерс, Джуд Беллингем, Энтони Гордон, Гарри Кейн.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Джед Спенс (Англия).

На 14-й минуте в карточку арбитра попал Деклан Райс (Англия).

На 20-й минуте в составе Испания последовала вынужденная замена: Марк Пубиль уступил место Педро Порро.

На 45-й минуте матча команда Англия открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Гарри Кейн с пенальти. Счет стал 0:1.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Пау Кубарси на поле появился Дин Хёйсен (Испания).

На 46-й минуте в составе Испания поле покинул Фабиан Руис, а вместо него вышел Педри.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Микель Мерино на поле появился Фермин Лопес (Испания).

На 50-й минуте предупреждение получил Марк Кукурелья (Испания).

На 53-й минуте поединка команда Англия сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Эзри Конса. Счет стал 0:2.

На 57-й минуте поединка команда Англия сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Бен Уайт. Счет стал 0:3.

На 58-й минуте в карточку арбитра попал Ламин Ямаль (Испания).

На 63-й минуте Эллиот Андерсон (Англия) получил прямую красную карточку и покинул поле.

На 65-й минуте поединка команда Испания сумела сократить отставание. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Микель Оярсабаль. Счет стал 1:3.

На 68-й минуте в карточку арбитра попал Алекс Баэна (Испания).

На 72-й минуте в составе Испания поле покинул Мартин Субименди, а вместо него вышел Нико Уильямс.

На 75-й минуте поединка команда Испания сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Нико Уильямс. Счет стал 2:3.

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Гарри Кейн на поле появился Майлз Льюис-Скелли (Англия).

На 83-й минуте в составе Англия поле покинул Энтони Гордон, а вместо него вышел Доминик Калверт-Льюин.

На 83-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джуд Беллингем на поле появился Джед Спенс (Англия).

На 89-й минуте в составе Англия поле покинул Бен Уайт, а вместо него вышел Дэн Бёрн.

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Испания и Англия завершился с итоговым счетом 2:3 в пользу команды Англия.

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