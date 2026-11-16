Бельгия - Италия (15.11.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В воскресенье, 15 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Бельгия и Италия. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Эспен Эскос. Игра прошла на стадионе «Стадион короля Бодуэна» в городе Брюссель.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Бельгия (схема 4-2-3-1): Сенне Ламменс, Тимоти Кастань, Натан Нгой, Брэндон Мехеле, Максим Де Кёйпер, Юри Тилеманс, Ромео Лавия, Диего Морейра, Кевин Де Брёйне, Жереми Доку, Шарль Де Кетеларе.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Италия на сегодняшнюю встречу: Джанлуиджи Доннарумма, Микаэль Кайоде, Джорджо Скальвини, Алессандро Бастони, Риккардо Калафьори, Николо Барелла, Сандро Тонали, Николо Фаджоли, Никколо Пизилли, Франческо Пио Эспозито, Лука Колеошо.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 11-й минуте матча команда Италия открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Франческо Пио Эспозито. Счет стал 0:1.

На 15-й минуте поединка команда Бельгия сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Максим Де Кёйпер. Счет стал 1:1.

На 22-й минуте поединка команда Бельгия сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Натан Нгой. Счет стал 2:1.

На 26-й минуте поединка команда Бельгия сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. Точным ударом отметился Жереми Доку. Счет стал 3:1.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 45+1-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Сандро Тонали (Италия).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Италия поле покинул Никколо Пизилли, а вместо него вышел Федерико Димарко.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Николо Фаджоли на поле появился Исса Думбия (Италия).

На 51-й минуте в карточку арбитра попал Джорджо Скальвини (Италия).

На 62-й минуте в составе Италия поле покинул Сандро Тонали, а вместо него вышел Марко Палестра.

На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джорджо Скальвини на поле появился Альфаджо Сиссе (Италия).

На 76-й минуте в составе Бельгия поле покинул Ромео Лавия, а вместо него вышел Николас Раскин.

На 76-й минуте произошла еще одна замена: вместо Лука Колеошо на поле появился Антонио Вергара (Италия).

На 80-й минуте поединка команда Бельгия сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Диего Морейра. Счет стал 4:1.

На 81-й минуте предупреждение получил Джанлуиджи Доннарумма (Италия).

На 87-й минуте в составе Бельгия поле покинул Диего Морейра, а вместо него вышел Доди Лукебакио.

На 87-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кевин Де Брёйне на поле появился Леандро Троссар (Бельгия).

На 87-й минуте в составе Бельгия поле покинул Натан Нгой, а вместо него вышел Артур Теат.

На 90-й минуте произошла еще одна замена: вместо Жереми Доку на поле появился Мика Годтс (Бельгия).

На 90+1-й минуте Франческо Пио Эспозито (Италия) не сумел реализовать пенальти.

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Бельгия и Италия завершился с итоговым счетом 4:1 в пользу команды Бельгия.

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