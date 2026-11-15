Австрия - Ирландия (14.11.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В субботу, 14 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Австрия и Ирландия. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Ирфан Пельйто. Игра прошла на стадионе «Райффайзен Арена» в городе Линц.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Австрия (схема 4-2-3-1): Александер Шлагер, Штефан Пош, Филипп Линхарт, Кевин Дансо, Филипп Мвене, Конрад Лаймер, Николас Зайвальд, Романо Шмид, Кристоф Баумгартнер, Кристоф Ланг, Михаэль Грегорич.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Ирландия на сегодняшнюю встречу: Куивин Келлехер, Дара О’Ши, Натан Коллинз, Лиам Скейлз, Джеймс Абанква, Джек Мойлан, Джейсон Моламби, Финн Азаз, Райан Мэннинг, Трой Пэрротт, Адам Ида.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 31-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Романо Шмид (Австрия).

На 49-й минуте в карточку арбитра попал Джек Мойлан (Ирландия).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 60-й минуте в составе Австрия поле покинул Кристоф Ланг, а вместо него вышел Саша Калайджич.

На 68-й минуте произошла еще одна замена: вместо Адам Ида на поле появился Чипье Огбене (Ирландия).

На 69-й минуте в составе Ирландия поле покинул Райан Мэннинг, а вместо него вышел Джейк О'Брайен.

На 69-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джек Мойлан на поле появился Харви Вейл (Ирландия).

На 71-й минуте предупреждение получил Джейк О'Брайен (Ирландия).

На 74-й минуте в карточку арбитра попал Конрад Лаймер (Австрия).

На 76-й минуте в составе Австрия поле покинул Штефан Пош, а вместо него вышел Саша Хорват.

На 76-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кристоф Баумгартнер на поле появился Рауль Флоруц (Австрия).

На 78-й минуте матча команда Австрия открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Саша Калайджич. Счет стал 1:0.

На 80-й минуте в составе Ирландия поле покинул Джеймс Абанква, а вместо него вышел Босун Лавал.

На 90-й минуте произошла еще одна замена: вместо Романо Шмид на поле появился Давид Аффенгрубер (Австрия).

На 90+3-й минуте предупреждение получил Михаэль Грегорич (Австрия).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Австрия и Ирландия завершился с итоговым счетом 1:0 в пользу команды Австрия.

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