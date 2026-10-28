Чемпионат Франции 2026/27 / Обзор матчей 8-го тура
Дата публикации: 28-10-2026
Предлагаем вашему вниманию запись передачи Обзор матчей 8-го тура Чемпионата Франции 2026/27, Лига 1, эфир состоялся 27 октября 2026 года. Для тех, кто не смог увидеть эту программу в прямой трансляции или решил повторно пересмотреть данный репортаж, мы подготовили ссылки, по которым вы сможете смотреть онлайн, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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