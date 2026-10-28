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Ислочь - МЛ Витебск 28 Октября прямая трансляция

Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
28 Октября 2026 года в 15:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 17-й тур
Ислочь
МЛ Витебск

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Составы команд
Ислочь
Минский район
МЛ Витебск
Витебск
История личных встреч
04.04.2026 Беларусь — Высшая лига 2-й тур МЛ Витебск1 : 1Ислочь
01.11.2025 Беларусь — Высшая лига 27-й тур МЛ Витебск3 : 1Ислочь
15.06.2025 Беларусь — Высшая лига 12-й тур Ислочь0 : 1МЛ Витебск
23.07.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала МЛ Витебск1 : 4Ислочь
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
МЛ Витебск2556
2
Лига конференций
Динамо Мн2555
3
Лига конференций
Ислочь2552
4 Динамо-Брест2647
5 Неман2643
6 Витебск2640
7 Гомель2640
8 Минск2634
9 Торпедо-БелАЗ2633
10 Славия-Мозырь2631
11 Барановичи2628
12 Белшина2524
13 Арсенал Дз2624
14
Стыковая зона
БАТЭ2621
15
Зона вылета
Днепр М2620
16
Зона вылета
Нафтан2617
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ислочь
0%
Ничья
0%
МЛ Витебск
0%

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