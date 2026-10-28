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Зонненхоф Гроссаспах - Аугсбург 27 октября обзор матча

Дата публикации: 28-10-2026

Зонненхоф Гроссаспах - Аугсбург 27.10.2026 Кубок Германии

События матча СГ Зонненхоф Гроссаспах - Аугсбург
13'
Родригу Рибейру (0 - 1)
21'
Родригу Рибейру (0 - 2)
22'
Лука Дамиано Молинари (1 - 2)
46'
Волкан Челикташ (2 - 2)
62'
Волкан Челикташ
64'
Никлас Поллекс
65'
Антон Каде / Соль Ён У
65'
Арион Ибрагимович / Мерт Кёмюр
68'
Кристиан Мистль / Фабиан Айзеле
69'
Арион Ибрагимович (2 - 3)
72'
Арион Ибрагимович
74'
Михаэль Грегорич / Родригу Рибейру
74'
Антон Каде (2 - 4)
80'
Лукас Штоппель / Никлас Поллекс
80'
Никос Зографакис / Арбнор Нурай
85'
Леон Майер / Ян Элиас Ран
85'
Марлон Фасс / Лорис Майер
87'
Джеффри Гауэлеу / Янник Кейтель
87'
Тим Шнитцер / Фабиан Ридер

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Зонненхоф Гроссаспах - Аугсбург, который состоялся 27 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Германии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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