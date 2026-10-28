Зонненхоф Гроссаспах - Аугсбург 27 октября обзор матча Дата публикации: 28-10-2026 События матча СГ Зонненхоф Гроссаспах - Аугсбург 13' ⚽ Родригу Рибейру (0 - 1) 21' ⚽ Родригу Рибейру (0 - 2) 22' ⚽ Лука Дамиано Молинари (1 - 2) 46' ⚽ Волкан Челикташ (2 - 2) 62' Волкан Челикташ 64' Никлас Поллекс 65' ⇄ Антон Каде / Соль Ён У 65' ⇄ Арион Ибрагимович / Мерт Кёмюр 68' ⇄ Кристиан Мистль / Фабиан Айзеле 69' ⚽ Арион Ибрагимович (2 - 3) 72' Арион Ибрагимович 74' ⇄ Михаэль Грегорич / Родригу Рибейру 74' ⚽ Антон Каде (2 - 4) 80' ⇄ Лукас Штоппель / Никлас Поллекс 80' ⇄ Никос Зографакис / Арбнор Нурай 85' ⇄ Леон Майер / Ян Элиас Ран 85' ⇄ Марлон Фасс / Лорис Майер 87' ⇄ Джеффри Гауэлеу / Янник Кейтель 87' ⇄ Тим Шнитцер / Фабиан Ридер

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Зонненхоф Гроссаспах - Аугсбург, который состоялся 27 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Германии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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