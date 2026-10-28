Зонненхоф Гроссаспах - Аугсбург 27 октября обзор матча
Дата публикации: 28-10-2026
События матча СГ Зонненхоф Гроссаспах - Аугсбург
13'
⚽
Родригу Рибейру (0 - 1)
21'
⚽
Родригу Рибейру (0 - 2)
22'
⚽
Лука Дамиано Молинари (1 - 2)
46'
⚽
Волкан Челикташ (2 - 2)
62'
Волкан Челикташ
64'
Никлас Поллекс
65'
⇄
Антон Каде / Соль Ён У
65'
⇄
Арион Ибрагимович / Мерт Кёмюр
68'
⇄
Кристиан Мистль / Фабиан Айзеле
69'
⚽
Арион Ибрагимович (2 - 3)
72'
Арион Ибрагимович
74'
⇄
Михаэль Грегорич / Родригу Рибейру
74'
⚽
Антон Каде (2 - 4)
80'
⇄
Лукас Штоппель / Никлас Поллекс
80'
⇄
Никос Зографакис / Арбнор Нурай
85'
⇄
Леон Майер / Ян Элиас Ран
85'
⇄
Марлон Фасс / Лорис Майер
87'
⇄
Джеффри Гауэлеу / Янник Кейтель
87'
⇄
Тим Шнитцер / Фабиан Ридер
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Зонненхоф Гроссаспах - Аугсбург, который состоялся 27 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Германии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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