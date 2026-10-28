03:45 ()
Свернуть список

Гамбург - Айнтрахт 27 октября обзор матча

Дата публикации: 28-10-2026

Гамбург - Айнтрахт 27.10.2026 Кубок Германии

События матча Гамбург - Айнтрахт Франкфурт
17'
Ннамди Коллинз
33'
Марио Гётце
46'
Джейсон Дин Бисси Муэль / Себастиан Борнау
50'
Кейта Косуги / Ннамди Коллинз
56'
Робин Кох (0 - 1)
69'
Джеремия Малузе
71'
Йонатан Буркардт (0 - 2)
72'
Юнес Эбнуталиб / Йонатан Буркардт
72'
Ноэль Асеко / Марио Гётце
73'
Отто Штанге / Альберт Грёнбек
73'
Кофи Джереми Амоако / Альбер Самби Локонга
74'
Патсон Дака / Миро Мухайм
75'
Юнес Эбнуталиб (0 - 3)
79'
Терем Моффи (1 - 3)
82'
Александр Рёссинг-Лелесиит / Терем Моффи
84'
Рафаэль Оньедика
90+1'
Лове Архов / Рицу Доан

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Гамбург - Айнтрахт, который состоялся 27 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Германии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
  • Бохум - Майнц 27 октября обзор матча
    Бохум - Майнц 27 октября обзор матча
    Футбол | Кубок Германии 2026/27 | Видео...
  • Зонненхоф Гроссаспах - Аугсбург 27 октября обзор матча
    Зонненхоф Гроссаспах - Аугсбург 27 октября обзор матча
    Футбол | Кубок Германии 2026/27 | Видео...
  • Краснодар - Динамо Москва 27 октября обзор матча
    Краснодар - Динамо Москва 27 октября обзор матча
    Футбол | Кубок России 2026/27 | Видео...
  • Факел - Ахмат 27 октября обзор матча
    Факел - Ахмат 27 октября обзор матча
    Футбол | Кубок России 2026/27 | Видео...
  • Шахтёр - Динамо Киев 27 октября обзор матча
    Шахтёр - Динамо Киев 27 октября обзор матча
    Футбол | Кубок Украины 2026/27 | Видео...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close