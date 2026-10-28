Гамбург - Айнтрахт 27 октября обзор матча
Дата публикации: 28-10-2026
События матча Гамбург - Айнтрахт Франкфурт
17'
Ннамди Коллинз
33'
Марио Гётце
46'
⇄
Джейсон Дин Бисси Муэль / Себастиан Борнау
50'
⇄
Кейта Косуги / Ннамди Коллинз
56'
⚽
Робин Кох (0 - 1)
69'
Джеремия Малузе
71'
⚽
Йонатан Буркардт (0 - 2)
72'
⇄
Юнес Эбнуталиб / Йонатан Буркардт
72'
⇄
Ноэль Асеко / Марио Гётце
73'
⇄
Отто Штанге / Альберт Грёнбек
73'
⇄
Кофи Джереми Амоако / Альбер Самби Локонга
74'
⇄
Патсон Дака / Миро Мухайм
75'
⚽
Юнес Эбнуталиб (0 - 3)
79'
⚽
Терем Моффи (1 - 3)
82'
⇄
Александр Рёссинг-Лелесиит / Терем Моффи
84'
Рафаэль Оньедика
90+1'
⇄
Лове Архов / Рицу Доан
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Гамбург - Айнтрахт, который состоялся 27 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Германии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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