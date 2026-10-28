Гамбург - Айнтрахт 27 октября обзор матча Дата публикации: 28-10-2026 События матча Гамбург - Айнтрахт Франкфурт 17' Ннамди Коллинз 33' Марио Гётце 46' ⇄ Джейсон Дин Бисси Муэль / Себастиан Борнау 50' ⇄ Кейта Косуги / Ннамди Коллинз 56' ⚽ Робин Кох (0 - 1) 69' Джеремия Малузе 71' ⚽ Йонатан Буркардт (0 - 2) 72' ⇄ Юнес Эбнуталиб / Йонатан Буркардт 72' ⇄ Ноэль Асеко / Марио Гётце 73' ⇄ Отто Штанге / Альберт Грёнбек 73' ⇄ Кофи Джереми Амоако / Альбер Самби Локонга 74' ⇄ Патсон Дака / Миро Мухайм 75' ⚽ Юнес Эбнуталиб (0 - 3) 79' ⚽ Терем Моффи (1 - 3) 82' ⇄ Александр Рёссинг-Лелесиит / Терем Моффи 84' Рафаэль Оньедика 90+1' ⇄ Лове Архов / Рицу Доан

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Гамбург - Айнтрахт, который состоялся 27 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Германии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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