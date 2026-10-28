Маяк Сарны - Харьков 28 Октября прямая трансляция

28 Октября 2026 года в 12:00 (+03:00). Кубок Украины , 1/8 финала

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Маяк Сарны Металлист 1925 Харьков История личных встреч 24.10.2026 Украина — Премьер-лига 10-й тур 1 : 2 19.10.2026 Украина — Премьер-лига 9-й тур 2 : 1 10.10.2026 Украина — Премьер-лига 8-й тур 1 : 2 19.09.2026 Украина — Премьер-лига 7-й тур 2 : 0 05.09.2026 Украина — Премьер-лига 5-й тур 5 : 0