Маяк Сарны - Харьков 28 Октября прямая трансляция
28 Октября 2026 года в 12:00 (+03:00). Кубок Украины, 1/8 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Составы команд
Маяк Сарны
Металлист 1925
Харьков
История личных встреч
|24.10.2026
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 2
|19.10.2026
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|10.10.2026
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 2
|19.09.2026
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|05.09.2026
|Украина — Премьер-лига
|5-й тур
|5 : 0
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