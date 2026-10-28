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Бохум - Майнц 27 октября обзор матча

Дата публикации: 28-10-2026

Бохум - Майнц 27.10.2026 Кубок Германии

События матча Бохум - Майнц 05
46'
Кристиан Расмуссен (1 - 0)
63'
Кодзи Миёси / Беркан Таз
63'
Эрик Мартель / Ли Джэ Сон
63'
Филипп Хофманн / Кристиан Расмуссен
63'
Антони Каси / Сильван Видмер
63'
Рэнсфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер / Филлип Тит
64'
Рэнсфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер
66'
Том Мейер
71'
Мансур Уро-Тагба / Геррит Хольтманн
75'
Филипп Хофманн (2 - 0)
81'
Леон Савас / Максимилиан Виттек
81'
Лассе Исбрух / Ярне Стёкерс
84'
Бенедикт Холлербах / Пауль Небель
84'
Сота Кавасаки / Данни да Кошта
90+6'
Лассе Исбрух
90+7'
Шон Клайбер

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Бохум - Майнц, который состоялся 27 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Германии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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