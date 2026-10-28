Бохум - Майнц 27 октября обзор матча Дата публикации: 28-10-2026 События матча Бохум - Майнц 05 46' ⚽ Кристиан Расмуссен (1 - 0) 63' ⇄ Кодзи Миёси / Беркан Таз 63' ⇄ Эрик Мартель / Ли Джэ Сон 63' ⇄ Филипп Хофманн / Кристиан Расмуссен 63' ⇄ Антони Каси / Сильван Видмер 63' ⇄ Рэнсфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер / Филлип Тит 64' Рэнсфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер 66' Том Мейер 71' ⇄ Мансур Уро-Тагба / Геррит Хольтманн 75' ⚽ Филипп Хофманн (2 - 0) 81' ⇄ Леон Савас / Максимилиан Виттек 81' ⇄ Лассе Исбрух / Ярне Стёкерс 84' ⇄ Бенедикт Холлербах / Пауль Небель 84' ⇄ Сота Кавасаки / Данни да Кошта 90+6' Лассе Исбрух 90+7' Шон Клайбер

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Бохум - Майнц, который состоялся 27 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Германии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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