00:10 ()
Свернуть список

Чернигов - Эпицентр 28 Октября прямая трансляция

28 Октября 2026 года в 16:00 (+03:00). Кубок Украины, 1/8 финала
Чернигов
Эпицентр

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Чернигов
Чернигов
Эпицентр
Дунаевцы
История личных встреч
20.05.2026Кубок УкраиныФиналЧернигов1 : 3
22.04.2026Кубок Украины1/2 финала0 : 0 5 : 6Чернигов
18.03.2026Кубок Украины1/4 финалаЧернигов0 : 0 5 : 4
28.10.2025Кубок Украины1/8 финалаЧернигов1 : 1 4 : 3
31.08.2021Кубок Украины2-й раундЧернигов1 : 5
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Чернигов
0%
Ничья
0%
Эпицентр
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close