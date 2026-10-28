Чернигов - Эпицентр 28 Октября прямая трансляция
28 Октября 2026 года в 16:00 (+03:00). Кубок Украины, 1/8 финала
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Составы команд
Чернигов
Чернигов
Эпицентр
Дунаевцы
История личных встреч
|20.05.2026
|Кубок Украины
|Финал
|1 : 3
|22.04.2026
|Кубок Украины
|1/2 финала
|0 : 0 5 : 6
|18.03.2026
|Кубок Украины
|1/4 финала
|0 : 0 5 : 4
|28.10.2025
|Кубок Украины
|1/8 финала
|1 : 1 4 : 3
|31.08.2021
|Кубок Украины
|2-й раунд
|1 : 5
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