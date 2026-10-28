Белшина - Динамо Мн 28 Октября прямая трансляция
Стадион: Спартак (Бобруйск, Беларусь), вместимость: 3700
28 Октября 2026 года в 14:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 17-й тур
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Составы команд
Белшина
Бобруйск
Динамо Мн
Минск
История личных встреч
|04.04.2026
|Беларусь — Высшая лига
|2-й тур
|2 : 0
|26.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|0 : 4
|01.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|7 : 2
|27.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 0
|16.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|0 : 0
|24.10.2020
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|3 : 1
|07.06.2020
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 4
|29.10.2016
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|3 : 1
|15.06.2016
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|1 : 2
|31.10.2015
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|МЛ Витебск
|25
|56
| 2
Лига конференций
|Динамо Мн
|25
|55
| 3
Лига конференций
|Ислочь
|25
|52
|4
|Динамо-Брест
|26
|47
|5
|Неман
|26
|43
|6
|Витебск
|26
|40
|7
|Гомель
|26
|40
|8
|Минск
|26
|34
|9
|Торпедо-БелАЗ
|26
|33
|10
|Славия-Мозырь
|26
|31
|11
|Барановичи
|26
|28
|12
|Белшина
|25
|24
|13
|Арсенал Дз
|26
|24
| 14
Стыковая зона
|БАТЭ
|26
|21
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|26
|20
| 16
Зона вылета
|Нафтан
|26
|17
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