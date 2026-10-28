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Белшина - Динамо Мн 28 Октября прямая трансляция

Стадион: Спартак (Бобруйск, Беларусь), вместимость: 3700
28 Октября 2026 года в 14:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 17-й тур
Белшина
Динамо Мн

Стартовый состав
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Составы команд
Белшина
Бобруйск
Динамо Мн
Минск
История личных встреч
04.04.2026 Беларусь — Высшая лига 2-й тур Динамо Мн2 : 0Белшина
26.11.2023 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Белшина0 : 4Динамо Мн
01.07.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Динамо Мн7 : 2Белшина
27.08.2022 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Белшина0 : 0Динамо Мн
16.04.2022 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Динамо Мн0 : 0Белшина
24.10.2020 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Динамо Мн3 : 1Белшина
07.06.2020 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Белшина0 : 4Динамо Мн
29.10.2016 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Динамо Мн3 : 1Белшина
15.06.2016 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Белшина1 : 2Динамо Мн
31.10.2015 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Динамо Мн0 : 0Белшина
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
МЛ Витебск2556
2
Лига конференций
Динамо Мн2555
3
Лига конференций
Ислочь2552
4 Динамо-Брест2647
5 Неман2643
6 Витебск2640
7 Гомель2640
8 Минск2634
9 Торпедо-БелАЗ2633
10 Славия-Мозырь2631
11 Барановичи2628
12 Белшина2524
13 Арсенал Дз2624
14
Стыковая зона
БАТЭ2621
15
Зона вылета
Днепр М2620
16
Зона вылета
Нафтан2617
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Белшина
0%
Ничья
100%
Динамо Мн
0%

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