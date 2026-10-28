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Полесье - Новый Роздол 28 Октября прямая трансляция

28 Октября 2026 года в 16:30 (+03:00). Кубок Украины, 1/8 финала
Полесье
Новый Роздол

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Составы команд
Полесье
Житомир
Новый Роздол
Главные тренеры
УкраинаРуслан Петрович Ротань
История личных встреч
23.10.2026Украина — Премьер-лига10-й турПолесье3 : 0
18.10.2026Украина — Премьер-лига9-й турПолесье3 : 1
11.10.2026Украина — Премьер-лига8-й тур2 : 2Полесье
18.09.2026Украина — Премьер-лига7-й турПолесье1 : 0
13.09.2026Украина — Премьер-лига6-й турПолесье1 : 0
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Полесье
100%
Ничья
0%
Новый Роздол
0%

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