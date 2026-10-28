Полесье - Новый Роздол 28 Октября прямая трансляция
28 Октября 2026 года в 16:30 (+03:00). Кубок Украины, 1/8 финала
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Составы команд
Полесье
Житомир
Новый Роздол
Главные тренеры
|Руслан Петрович Ротань
История личных встреч
|23.10.2026
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|18.10.2026
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 1
|11.10.2026
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
|18.09.2026
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0
|13.09.2026
|Украина — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 0
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1 голосов болельщиков