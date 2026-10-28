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Оренбург - Родина 28 Октября прямая трансляция

28 Октября 2026 года в 16:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа A. 5-й тур
Оренбург
Родина

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Составы команд
Оренбург
Оренбург
Родина
Москва
Главные тренеры
РоссияИльдар Раушанович Ахметзянов
ИспанияДжонатан Альба
История личных встреч
19.10.2026Альфа-Банк Российская Премьер-лига11-й турРодина2 : 2Оренбург
18.08.2026Fonbet Кубок РоссииГруппа A. 2-й турРодина1 : 4Оренбург
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М410
2 Оренбург47
3 Рубин44
4 Родина43
Группа B
КомандаИО
1 Динамо М49
2 Краснодар47
3 Факел56
4 Ахмат55
Группа C
КомандаИО
1 Зенит411
2 Балтика46
3 Крылья Советов46
4 Динамо Мх41
Группа D
КомандаИО
1 Ростов49
2 Акрон47
3 ЦСКА45
4 Локомотив М43
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Оренбург
0%
Ничья
0%
Родина
100%

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