Оренбург - Родина 28 Октября прямая трансляция
28 Октября 2026 года в 16:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа A. 5-й тур
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Оренбург
Оренбург
Родина
Москва
Главные тренеры
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
|Джонатан Альба
История личных встреч
|19.10.2026
|Альфа-Банк Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
|18.08.2026
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 2-й тур
|1 : 4
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|4
|10
|2
|Оренбург
|4
|7
|3
|Рубин
|4
|4
|4
|Родина
|4
|3
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо М
|4
|9
|2
|Краснодар
|4
|7
|3
|Факел
|5
|6
|4
|Ахмат
|5
|5
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|4
|11
|2
|Балтика
|4
|6
|3
|Крылья Советов
|4
|6
|4
|Динамо Мх
|4
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ростов
|4
|9
|2
|Акрон
|4
|7
|3
|ЦСКА
|4
|5
|4
|Локомотив М
|4
|3
Кто победит?
1 голосов болельщиков