ЛНЗ Черкассы - Металлист 28 Октября прямая трансляция
28 Октября 2026 года в 16:00 (+03:00). Кубок Украины, 1/8 финала
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Составы команд
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
Металлист
Харьков
История личных встреч
|24.10.2026
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 0
|18.10.2026
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 3
|11.10.2026
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
|20.09.2026
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 0
|12.09.2026
|Украина — Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
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