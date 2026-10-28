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ЛНЗ Черкассы - Металлист 28 Октября прямая трансляция

28 Октября 2026 года в 16:00 (+03:00). Кубок Украины, 1/8 финала
ЛНЗ Черкассы
Металлист

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Составы команд
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
Металлист
Харьков
История личных встреч
24.10.2026Украина — Премьер-лига10-й тур0 : 0ЛНЗ Черкассы
18.10.2026Украина — Премьер-лига9-й тур0 : 3ЛНЗ Черкассы
11.10.2026Украина — Премьер-лига8-й турЛНЗ Черкассы2 : 1
20.09.2026Украина — Премьер-лига7-й тур3 : 0ЛНЗ Черкассы
12.09.2026Украина — Премьер-лига6-й турЛНЗ Черкассы3 : 1
Кто победит?
0 голосов болельщиков
ЛНЗ Черкассы
0%
Ничья
0%
Металлист
0%

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