В понедельник, 23 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Брентфорд и Эвертон. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 23:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Крейг Посон. Игра прошла на стадионе «Брентфорд Комьюнити Стэдиум» в городе Лондон.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Брентфорд (схема 4-2-3-1): Куивин Келлехер, Микаэль Кайоде, Кристоффер Айер, Сепп ван дер Берг, Кин Льюис-Поттер, Егор Ярмолюк, Витали Янельт, Данго Уаттара, Миккель Дамсгор, Джейдон Энтони, Каллум Уилсон.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Эвертон на сегодняшнюю встречу: Джордан Пикфорд, Джейк О'Брайен, Джеймс Тарковски, Джаррад Брантуэйт, Виталий Миколенко, Харрисон Армстронг, Джеймс Гарнер, Мерлин Рёль, Кирнан Дьюсбери-Холл, Тайрик Джордж, Тьерно Барри.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 23-й минуте матча команда Брентфорд открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Кин Льюис-Поттер. Счет стал 1:0.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 24-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Виталий Миколенко (Эвертон).

На 25-й минуте поединка команда Брентфорд сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Кин Льюис-Поттер. Счет стал 2:0.

На 40-й минуте Джеймс Тарковски (Эвертон) получил прямую красную карточку и покинул поле.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Эвертон поле покинул Тайрик Джордж, а вместо него вышел Джек Грилиш.

На 66-й минуте произошла еще одна замена: вместо Данго Уаттара на поле появился Кевин Шаде (Брентфорд).

На 67-й минуте поединка команда Брентфорд сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Витали Янельт. Счет стал 3:0.

На 69-й минуте в составе Эвертон поле покинул Кирнан Дьюсбери-Холл, а вместо него вышел Хейден Хакни.

На 69-й минуте произошла еще одна замена: вместо Тьерно Барри на поле появился Бреннан Джонсон (Эвертон).

На 69-й минуте в составе Эвертон поле покинул Мерлин Рёль, а вместо него вышел Майкл Кин.

На 74-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кин Льюис-Поттер на поле появился Эль-Хадж Малик Диуф (Брентфорд).

На 74-й минуте в составе Брентфорд поле покинул Егор Ярмолюк, а вместо него вышел Матиас Йенсен.

На 81-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джейдон Энтони на поле появился Фабиу Карвалью (Брентфорд).

На 82-й минуте в составе Брентфорд поле покинул Витали Янельт, а вместо него вышел Мамаду Сангаре.

На 85-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джеймс Гарнер на поле появился Кристиан Нёргор (Эвертон).

На 90-й минуте поединка команда Брентфорд сумела увеличить преимущество до 4 мяча. Точным ударом отметился Фабиу Карвалью. Счет стал 4:0.

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Брентфорд и Эвертон завершился с итоговым счетом 4:0 в пользу команды Брентфорд.

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