Брентфорд - Эвертон (23.11.2026) | Чемпионат Англии 2026/27
В понедельник, 23 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Брентфорд и Эвертон. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 23:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Крейг Посон. Игра прошла на стадионе «Брентфорд Комьюнити Стэдиум» в городе Лондон.
Стартовые составы команд
Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Брентфорд (схема 4-2-3-1): Куивин Келлехер, Микаэль Кайоде, Кристоффер Айер, Сепп ван дер Берг, Кин Льюис-Поттер, Егор Ярмолюк, Витали Янельт, Данго Уаттара, Миккель Дамсгор, Джейдон Энтони, Каллум Уилсон.
Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Эвертон на сегодняшнюю встречу: Джордан Пикфорд, Джейк О'Брайен, Джеймс Тарковски, Джаррад Брантуэйт, Виталий Миколенко, Харрисон Армстронг, Джеймс Гарнер, Мерлин Рёль, Кирнан Дьюсбери-Холл, Тайрик Джордж, Тьерно Барри.
Хроника матча и забитые голы
С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.
На 23-й минуте матча команда Брентфорд открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Кин Льюис-Поттер. Счет стал 1:0.
Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 24-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Виталий Миколенко (Эвертон).
На 25-й минуте поединка команда Брентфорд сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Кин Льюис-Поттер. Счет стал 2:0.
На 40-й минуте Джеймс Тарковски (Эвертон) получил прямую красную карточку и покинул поле.
Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:
На 46-й минуте в составе Эвертон поле покинул Тайрик Джордж, а вместо него вышел Джек Грилиш.
На 66-й минуте произошла еще одна замена: вместо Данго Уаттара на поле появился Кевин Шаде (Брентфорд).
На 67-й минуте поединка команда Брентфорд сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Витали Янельт. Счет стал 3:0.
На 69-й минуте в составе Эвертон поле покинул Кирнан Дьюсбери-Холл, а вместо него вышел Хейден Хакни.
На 69-й минуте произошла еще одна замена: вместо Тьерно Барри на поле появился Бреннан Джонсон (Эвертон).
На 69-й минуте в составе Эвертон поле покинул Мерлин Рёль, а вместо него вышел Майкл Кин.
На 74-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кин Льюис-Поттер на поле появился Эль-Хадж Малик Диуф (Брентфорд).
На 74-й минуте в составе Брентфорд поле покинул Егор Ярмолюк, а вместо него вышел Матиас Йенсен.
На 81-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джейдон Энтони на поле появился Фабиу Карвалью (Брентфорд).
На 82-й минуте в составе Брентфорд поле покинул Витали Янельт, а вместо него вышел Мамаду Сангаре.
На 85-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джеймс Гарнер на поле появился Кристиан Нёргор (Эвертон).
На 90-й минуте поединка команда Брентфорд сумела увеличить преимущество до 4 мяча. Точным ударом отметился Фабиу Карвалью. Счет стал 4:0.
Итог встречи
На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Брентфорд и Эвертон завершился с итоговым счетом 4:0 в пользу команды Брентфорд.
Оставайтесь на GOOOOL365, чтобы первыми узнавать ход и итоги матчей, состояние турнирой таблицы и свежие футбольные новости!
Предлагаем вашему вниманию запись матча Брентфорд - Эвертон, который состоялся 21 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
23 ноября 2026
Футбол - Чемпионат Испании...
23 ноября 2026
Футбол - Чемпионат Италии...
22 ноября 2026
Футбол - Чемпионат Англии...
22 ноября 2026
Футбол - Российская Премьер...
22 ноября 2026
Футбол - Чемпионат Испании...