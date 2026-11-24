В понедельник, 23 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Монца и Фиорентина. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Даниэле Довери. Игра прошла на стадионе «Стадион «Ю-Пауэр»» в городе Монца.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Монца (схема 3-5-2): Демба Тьям, Эдди Куадио, Саба Гогличидзе, Андреа Карбони, Самуэле Биринделли, Эбенезер Акинсанмиро, Леонардо Коломбо, Маттео Пессина, Рикарду Мангаш, Густаво Варела, Джей Робинсон.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Фиорентина на сегодняшнюю встречу: Давид Де Хеа, Алехандро Хименес, Раду Дрэгушин, Вьери, Жуан Мариу, Шер Ндур, Крист Инао Улаи, Франко Мастантуоно, Педру Гонсалвеш, Вильфред Ньонто, Матео Пеллегрино.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 27-й минуте в составе Фиорентина последовала вынужденная замена: Вьери уступил место Лука Раньери.

На 45-й минуте матча команда Монца открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Густаво Варела с пенальти. Счет стал 1:0.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Педру Гонсалвеш на поле появился Алиу Нджие (Фиорентина).

На 51-й минуте поединка команда Монца сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Густаво Варела. Счет стал 2:0.

На 59-й минуте поединка команда Монца сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Джей Робинсон. Счет стал 3:0.

На 66-й минуте в составе Фиорентина поле покинул Вильфред Ньонто, а вместо него вышел Виктор Вальдепеньяс.

На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Франко Мастантуоно на поле появился Бету (Фиорентина).

На 67-й минуте в составе Монца поле покинул Джей Робинсон, а вместо него вышел Дани Мота.

На 74-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эбенезер Акинсанмиро на поле появился Манга Фо Ондоа (Монца).

На 74-й минуте в составе Монца поле покинул Эдди Куадио, а вместо него вышел Ян Зюлковский.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 80-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Раду Дрэгушин (Фиорентина).

На 85-й минуте произошла еще одна замена: вместо Маттео Пессина на поле появился Идрисса Туре (Монца).

На 85-й минуте в составе Монца поле покинул Самуэле Биринделли, а вместо него вышел Лоренцо Луккези.

Итог встречи

На 92-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Монца и Фиорентина завершился с итоговым счетом 3:0 в пользу команды Монца.

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