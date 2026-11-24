В понедельник, 23 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Леванте и Эльче. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 23:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Франсиско Эрнандес Маэсо. Игра прошла на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в городе Валенсия.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Леванте (схема 4-1-4-1): Мэтью Райан, Джереми Тольян, Аисса Манди, Адриан де ла Фуэнте, Мануэль Санчес, Ориоль Рей, Рохер Бруге, Даниэль Рекена, Хон Андер Оласагасти, Тьяго Фернандес, Иван Ромеро.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Эльче на сегодняшнюю встречу: Матиас Дитуро, Буба Сангаре, Федерико Редондо, Виктор Чуст, Рой Ревиво, Лукас Сепеда, Хави Морсильо, Гонсало Вильяр, Херман Валера, Абиэль Осорио, Фернандо Ниньо.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Luís Castro (Леванте).

На 22-й минуте в составе Леванте последовала вынужденная замена: Джереми Тольян уступил место Начо Перес.

На 40-й минуте в карточку арбитра попал Аисса Манди (Леванте).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Абиэль Осорио на поле появился Тома Лема (Эльче).

На 53-й минуте предупреждение получил Тьяго Фернандес (Леванте).

На 56-й минуте в составе Леванте поле покинул Мануэль Санчес, а вместо него вышел Марк Сантос.

На 62-й минуте матча команда Эльче открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Рой Ревиво. Счет стал 0:1.

На 66-й минуте произошла еще одна замена: вместо Гонсало Вильяр на поле появился Мартим Нету (Эльче).

На 71-й минуте в карточку арбитра попал Ориоль Рей (Леванте).

На 78-й минуте в составе Леванте поле покинул Иван Ромеро, а вместо него вышел Петар Ратков.

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ориоль Рей на поле появился Этта Эйонг (Леванте).

На 81-й минуте в составе Эльче поле покинул Лукас Сепеда, а вместо него вышел Тете Моренте.

На 81-й минуте произошла еще одна замена: вместо Рой Ревиво на поле появился Матия Барзич (Эльче).

На 84-й минуте предупреждение получил Федерико Редондо (Эльче).

На 88-й минуте поединка команда Леванте сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Даниэль Рекена. Счет стал 1:1.

На 90-й минуте в составе Эльче поле покинул Тома Лема, а вместо него вышел Грейди Диангана.

На 90+4-й минуте в карточку арбитра попал Даниэль Рекена (Леванте).

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Леванте и Эльче завершился вничью со счетом 1:1.

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