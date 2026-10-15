Лион - Кристал Пэлас (15.10.2026) | Лига Европы 2026/27

В четверг, 15 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Олимпик Лион и Кристал Пэлас. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Жуан Пиньейру. Игра прошла на стадионе «Групама Арена» в городе Лион.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Олимпик Лион (схема 4-3-1-2): Доминик Грейф, Закари Атекаме, Феликс Бахер, Рубен Клюйверт, Абнер Винисиус, Ноа Нартеи, Тайлер Мортон, Корентен Толиссо, Халис Мерах, Кейто Накамура, Эрнест Нуама.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Кристал Пэлас на сегодняшнюю встречу: Вальтер Бенитес, Крис Ричардс, Аксель Дисаси, Джейди Канво, Оскар Мингеса, Адам Уортон, Квинтен Тимбер, Тайрик Митчелл, Исмаила Сарр, Йереми Пино, Йёрген Странд Ларсен.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 8-й минуте матча команда Олимпик Лион открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Корентен Толиссо. Счет стал 1:0.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 36-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Исмаила Сарр (Кристал Пэлас).

На 45-й минуте поединка команда Олимпик Лион сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Эрнест Нуама. Счет стал 2:0.

На 50-й минуте поединка команда Кристал Пэлас сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Йереми Пино. Счет стал 2:1.

На 56-й минуте в карточку арбитра попал Йереми Пино (Кристал Пэлас).

На 58-й минуте предупреждение получил Кейто Накамура (Олимпик Лион).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 62-й минуте в составе Кристал Пэлас поле покинул Йёрген Странд Ларсен, а вместо него вышел Эдди Нкетия.

На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Исмаила Сарр на поле появился Даити Камада (Кристал Пэлас).

На 70-й минуте в составе Олимпик Лион поле покинул Халис Мерах, а вместо него вышел Павел Шульц.

На 70-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эрнест Нуама на поле появился Каиль Будаш (Олимпик Лион).

На 75-й минуте в составе Кристал Пэлас поле покинул Йереми Пино, а вместо него вышел Дарио Осорио.

На 75-й минуте произошла еще одна замена: вместо Оскар Мингеса на поле появился Анан Халаили (Кристал Пэлас).

На 76-й минуте поединка команда Олимпик Лион сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. Точным ударом отметился Павел Шульц. Счет стал 3:1.

На 78-й минуте в составе Олимпик Лион поле покинул Ноа Нартеи, а вместо него вышел Таннер Тессманн.

На 81-й минуте поединка команда Кристал Пэлас сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Даити Камада. Счет стал 3:2.

На 82-й минуте в карточку арбитра попал Крис Ричардс (Кристал Пэлас).

На 86-й минуте произошла еще одна замена: вместо Квинтен Тимбер на поле появился Дуайт Макнил (Кристал Пэлас).

На 90-й минуте в составе Олимпик Лион поле покинул Корентен Толиссо, а вместо него вышел Мадс Бидструп.

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Олимпик Лион и Кристал Пэлас завершился с итоговым счетом 3:2 в пользу команды Олимпик Лион.

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