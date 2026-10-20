Сабах - Боруссия Д (20.10.2026) | Лига Чемпионов 2026/27

Во вторник, 20 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Сабах ФК и Боруссия Дортмунд. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Хавьер Альберола Рохас. Игра прошла на стадионе «Baki Olimpiya Stadionu» в городе Баку.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Сабах ФК (схема 4-2-3-1): Стас Покатилов, Аким Зедадка, Стив Солве, Аден Маккарти, Тимотеуш Пухач, Умарали Рахмоналиев, Иван Лепиница, Кахим Пэррис, Ду Кейрос, Велько Симич, Джой Лэнс Микельс.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Боруссия Дортмунд на сегодняшнюю встречу: Грегор Кобель, Вальдемар Антон, Нико Шлоттербек, Рами Бенсебаини, Джоуи Веерман, Юлиан Рюэрсон, Карни Чукуэмека, Феликс Нмеча, Даниэль Свенссон, Серу Гирасси, Фабиу Силва.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 10-й минуте матча команда Боруссия Дортмунд открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Серу Гирасси. Счет стал 0:1.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 22-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Стив Солве (Сабах ФК).

На 39-й минуте поединка команда Сабах ФК сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Аден Маккарти. Счет стал 1:1.

На 49-й минуте в карточку арбитра попал Иван Лепиница (Сабах ФК).

На 53-й минуте поединка команда Боруссия Дортмунд сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Серу Гирасси. Счет стал 1:2.

На 57-й минуте предупреждение получил Аден Маккарти (Сабах ФК).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 65-й минуте в составе Сабах ФК поле покинул Ду Кейрос, а вместо него вышел Алексей Исаев.

На 65-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кахим Пэррис на поле появился Патрик Орфе М’Бина (Сабах ФК).

На 71-й минуте в составе Боруссия Дортмунд поле покинул Карни Чукуэмека, а вместо него вышел Марсель Забитцер.

На 71-й минуте произошла еще одна замена: вместо Феликс Нмеча на поле появился Джоб Беллингем (Боруссия Дортмунд).

На 72-й минуте в составе Боруссия Дортмунд поле покинул Рами Бенсебаини, а вместо него вышел Жоан Гаду.

На 77-й минуте произошла еще одна замена: вместо Даниэль Свенссон на поле появился Максимилиан Байер (Боруссия Дортмунд).

На 81-й минуте в составе Сабах ФК поле покинул Умарали Рахмоналиев, а вместо него вышел Абдуллах Хайбулаев.

На 81-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джой Лэнс Микельс на поле появился Кристиан Нвачукву (Сабах ФК).

На 89-й минуте в карточку арбитра попал Аким Зедадка (Сабах ФК).

На 90-й минуте в составе Боруссия Дортмунд поле покинул Фабиу Силва, а вместо него вышел Итан Нванери.

Итог встречи

На 92-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Сабах ФК и Боруссия Дортмунд завершился с итоговым счетом 1:2 в пользу команды Боруссия Дортмунд.

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