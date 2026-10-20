Хетафе - Райо Вальекано (19.10.2026) | Чемпионат Испании 2026/27

В понедельник, 19 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Хетафе и Райо Вальекано. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Хон Андер Гонсалес Эстебан. Игра прошла на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в городе Хетафе.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Хетафе (схема 4-4-2): Давид Сория, Дани Карвахаль, Джене, Жан Ив Валу, Хоан Мохика, Кико Фемения, Неманья Гудель, Марио Мартин, Мартин Сатриано, Рамон Терратс, Энес Юнал.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Райо Вальекано на сегодняшнюю встречу: Эмиль Аудеро, Иван Балью, Флориан Лежён, Мухаид Садик, Адриа Педроса, Унаи Лопес, Пате Исмаэль Сис, Иси Паласон, Серхио Камельо, Альваро Гарсия, Хорхе де Фрутос.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 1-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Кико Фемения (Хетафе).

На 11-й минуте матча команда Райо Вальекано открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Альваро Гарсия. Счет стал 0:1.

На 16-й минуте в карточку арбитра попал Джене (Хетафе).

На 28-й минуте Джене (Хетафе) получил прямую красную карточку и покинул поле.

На 32-й минуте в составе Хетафе последовала ранняя замена: Рамон Терратс уступил место Абдель Абкар.

На 45-й минуте в карточку арбитра попал Иван Балью (Райо Вальекано).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кико Фемения на поле появился Франчо Серрано (Хетафе).

На 46-й минуте в составе Хетафе поле покинул Марио Мартин, а вместо него вышел Андрес Гарсия.

На 51-й минуте предупреждение получил Франчо Серрано (Хетафе).

На 56-й минуте поединка команда Хетафе сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Мартин Сатриано. Счет стал 1:1.

На 59-й минуте произошла еще одна замена: вместо Иси Паласон на поле появился Оскар Валентин (Райо Вальекано).

На 59-й минуте в составе Райо Вальекано поле покинул Иван Балью, а вместо него вышел Педро Диас.

На 65-й минуте произошла еще одна замена: вместо Хорхе де Фрутос на поле появился Георгий Цитаишвили (Райо Вальекано).

На 69-й минуте в карточку арбитра попал Пате Исмаэль Сис (Райо Вальекано).

На 79-й минуте предупреждение получил Дани Карвахаль (Хетафе).

На 80-й минуте в составе Райо Вальекано поле покинул Альваро Гарсия, а вместо него вышел Алемао.

На 80-й минуте произошла еще одна замена: вместо Дани Карвахаль на поле появился Себастьян Боселли (Хетафе).

На 80-й минуте в составе Райо Вальекано поле покинул Унаи Лопес, а вместо него вышел Фран Перес.

На 84-й минуте в карточку арбитра попал Энес Юнал (Хетафе).

На 87-й минуте произошла еще одна замена: вместо Энес Юнал на поле появился Борха Майораль (Хетафе).

На 87-й минуте предупреждение получил Неманья Гудель (Хетафе).

На 90-й минуте в карточку арбитра попал Серхио Камельо (Райо Вальекано).

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Хетафе и Райо Вальекано завершился вничью со счетом 1:1.

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