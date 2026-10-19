Монца - Кальяри (19.10.2026) | Чемпионат Италии 2026/27

В понедельник, 19 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Монца и Кальяри. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:30 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Андреа Кальзавара. Игра прошла на стадионе «Стадион «Ю-Пауэр»» в городе Монца.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Монца (схема 3-4-2-1): Ноэль Тёрнквист, Эдди Куадио, Саба Гогличидзе, Андреа Карбони, Самуэле Биринделли, Манга Фо Ондоа, Эбенезер Акинсанмиро, Рикарду Мангаш, Дани Мота, Джей Робинсон, Густаво Варела.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Кальяри на сегодняшнюю встречу: Элия Каприле, Зе Педру, Йерри Мина, Хуан Родригес, Адам Оберт, Мишель Адопо, Гарри Уинкс, Алессандро Романо, Пол Менди, Даниэль Мальдини, М'Бала Нзола.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 39-й минуте матча команда Монца открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Эдди Куадио. Счет стал 1:0.

На 47-й минуте поединка команда Монца сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Густаво Варела. Счет стал 2:0.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 53-й минуте в составе Кальяри поле покинул М'Бала Нзола, а вместо него вышел Алиу Фадера.

На 64-й минуте произошла еще одна замена: вместо Дани Мота на поле появился Андреа Колпани (Монца).

На 66-й минуте поединка команда Монца сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Джей Робинсон. Счет стал 3:0.

На 67-й минуте в составе Кальяри поле покинул Зе Педру, а вместо него вышел Юкинари Сугавара.

На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Даниэль Мальдини на поле появился Кевин (Кальяри).

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 76-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Гарри Уинкс (Кальяри).

На 79-й минуте поединка команда Монца сумела увеличить преимущество до 4 мяча. Точным ударом отметился Густаво Варела. Счет стал 4:0.

На 81-й минуте в составе Монца поле покинул Эбенезер Акинсанмиро, а вместо него вышел Микаэль Фолоруншо.

На 81-й минуте произошла еще одна замена: вместо Густаво Варела на поле появился Патрик Кутроне (Монца).

На 81-й минуте в составе Монца поле покинул Эдди Куадио, а вместо него вышел Адам Бакуне.

На 81-й минуте произошла еще одна замена: вместо Алессандро Романо на поле появился Алессандро Дейола (Кальяри).

На 81-й минуте в составе Кальяри поле покинул Гарри Уинкс, а вместо него вышел Джозеф Литета.

На 82-й минуте в карточку арбитра попал Самуэле Биринделли (Монца).

На 82-й минуте предупреждение получил Алиу Фадера (Кальяри).

На 87-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джей Робинсон на поле появился Омари Форсон (Монца).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Монца и Кальяри завершился с итоговым счетом 4:0 в пользу команды Монца.

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