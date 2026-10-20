Парма - Торино (19.10.2026) | Чемпионат Италии 2026/27

В понедельник, 19 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Парма и Торино. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Джованни Айрольди. Игра прошла на стадионе «Эннио Тардини» в городе Парма.
Стартовые составы команд
Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Парма (схема 3-4-2-1): Эдоардо Корви, Диего Карлос, Мариано Троило, Энрико Дельпрато, Саша Бричги, Адриан Бернабе, Мандела Кейта, Эмануэле Валери, Джованни Фаббиан, Эль-Билаль Туре, Давид Ромеро.
Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Торино на сегодняшнюю встречу: Лукас Перри, Сауль Коко, Ардиан Исмайли, Пьетро Комуццо, Рафик Бельгали, Никола Влашич, Роландо Мандрагора, Даниэл Браганса, Алессио Каччамани, Че Адамс, Джованни Симеоне.
Хроника матча и забитые голы
С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.
На 4-й минуте матча команда Торино открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Джованни Симеоне. Счет стал 0:1.
На 24-й минуте поединка команда Торино сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Че Адамс. Счет стал 0:2.
Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 28-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Диего Карлос (Парма).
На 37-й минуте в карточку арбитра попал Ардиан Исмайли (Торино).
Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:
На 46-й минуте в составе Парма поле покинул Диего Карлос, а вместо него вышел Доминик Дробнич.
На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джованни Фаббиан на поле появился Симоне Лонтани (Парма).
На 54-й минуте предупреждение получил Саша Бричги (Парма).
На 63-й минуте в составе Торино поле покинул Че Адамс, а вместо него вышел Сандро Куленович.
На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Роландо Мандрагора на поле появился Гвидас Гинейтис (Торино).
На 69-й минуте поединка команда Торино сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Джованни Симеоне. Счет стал 0:3.
На 70-й минуте в составе Парма поле покинул Саша Бричги, а вместо него вышел Джибриль Диалло.
На 70-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эль-Билаль Туре на поле появился Матия Фриган (Парма).
На 73-й минуте в составе Торино поле покинул Рафик Бельгали, а вместо него вышел Закария Абухляль.
На 73-й минуте произошла еще одна замена: вместо Никола Влашич на поле появился Чезаре Казадеи (Торино).
На 75-й минуте в карточку арбитра попал Пьетро Комуццо (Торино).
На 80-й минуте в составе Парма поле покинул Адриан Бернабе, а вместо него вышел Кристиан Ордоньес.
На 83-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джованни Симеоне на поле появился Дуван Сапата (Торино).
На 90-й минуте предупреждение получил Мариано Троило (Парма).
Итог встречи
На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Парма и Торино завершился с итоговым счетом 0:3 в пользу команды Торино.
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