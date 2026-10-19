Трабзонспор - Бешикташ (19.10.2026) | Турция — Суперлига 2026/27

В понедельник, 19 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Трабзонспор и Бешикташ. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 20:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Джихан Айдын. Игра прошла на стадионе «Стадион Акьязы» в городе Трабзон.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Трабзонспор (схема 4-2-3-1): Андре Онана, Вагнер Пина, Чибуйке Нвайву, Стефан Савич, Сидни Лопеш Кабрал, Озан Туфан, Фабиньо, Мохаммед Салах, Эрнест Мучи, Арал Шимшир, Франкулино.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Бешикташ на сегодняшнюю встречу: Александр Нюбель, Амир Мурильо, Эммануэль Агбаду, Эмирхан Топчу, Рыдван Йылмаз, Салих Озджан, Вацлав Черны, Джуниор Олаитан, Фабио Миретти, Леандро Троссар, Душан Влахович.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 21-й минуте матча команда Трабзонспор открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Озан Туфан. Счет стал 1:0.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 32-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Фабио Миретти (Бешикташ).

На 33-й минуте в карточку арбитра попал Фабиньо (Трабзонспор).

На 60-й минуте предупреждение получил Эмирхан Топчу (Бешикташ).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 63-й минуте в составе Трабзонспор поле покинул Озан Туфан, а вместо него вышел Тим Жабол-Фолькарелли.

На 71-й минуте поединка команда Трабзонспор сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Мохаммед Салах. Счет стал 2:0.

На 77-й минуте произошла еще одна замена: вместо Вацлав Черны на поле появился О Хён Гю (Бешикташ).

На 77-й минуте в составе Бешикташ поле покинул Фабио Миретти, а вместо него вышел Кассум Уаттара.

На 77-й минуте произошла еще одна замена: вместо Рыдван Йылмаз на поле появился Илхан Факили (Бешикташ).

На 81-й минуте в составе Трабзонспор поле покинул Арал Шимшир, а вместо него вышел Ноа Савиоло.

На 85-й минуте в карточку арбитра попал Илхан Факили (Бешикташ).

На 85-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джуниор Олаитан на поле появился Уилфред Ндиди (Бешикташ).

На 88-й минуте в составе Трабзонспор поле покинул Франкулино, а вместо него вышел Умут Найир.

На 89-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эрнест Мучи на поле появился Дженк Озкачар (Трабзонспор).

На 90-й минуте в составе Бешикташ поле покинул Салих Озджан, а вместо него вышел Картал Кайра Йылмаз.

На 90-й минуте предупреждение получил Кассум Уаттара (Бешикташ).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Трабзонспор и Бешикташ завершился с итоговым счетом 2:0 в пользу команды Трабзонспор.

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