Тоттенхэм - Ковентри Сити (19.10.2026) | Чемпионат Англии 2026/27

В понедельник, 19 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Тоттенхэм Хотспур и Ковентри Сити. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Энди Мэдли. Игра прошла на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в городе Лондон.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Тоттенхэм Хотспур (схема 3-1-4-2): Антонин Кински, Ян Пол ван Хекке, Тосин Адарабиойо, Микки ван де Вен, Сандро Тонали, Мохаммед Кудус, Арчи Грей, Джеймс Мэддисон, Энди Робертсон, Доминик Соланке, Омар Мармуш.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Ковентри Сити на сегодняшнюю встречу: Карл Рашуорт, Милан ван Эвейк, Бобби Томас, Итан Пиннок, Джей Дасилва, Калеб Йиренкий, Мэтт Граймс, Тацухиро Сакамото, Джек Рудони, Брэндон Томас-Асанте, Сидики Шериф.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 14-й минуте матча команда Тоттенхэм Хотспур открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Джеймс Мэддисон. Счет стал 1:0.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 20-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Калеб Йиренкий (Ковентри Сити).

На 22-й минуте в карточку арбитра попал Доминик Соланке (Тоттенхэм Хотспур).

На 45-й минуте предупреждение получил Джей Дасилва (Ковентри Сити).

На 49-й минуте поединка команда Ковентри Сити сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Джек Рудони. Счет стал 1:1.

На 58-й минуте поединка команда Тоттенхэм Хотспур сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Омар Мармуш. Счет стал 2:1.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 60-й минуте в составе Ковентри Сити поле покинул Сидики Шериф, а вместо него вышел Тайво Авонийи.

На 60-й минуте произошла еще одна замена: вместо Калеб Йиренкий на поле появился Фрэнк Оньека (Ковентри Сити).

На 64-й минуте в карточку арбитра попал Джек Рудони (Ковентри Сити).

На 69-й минуте в составе Тоттенхэм Хотспур поле покинул Энди Робертсон, а вместо него вышел Бен Дэвис.

На 69-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джеймс Мэддисон на поле появился Конор Галлахер (Тоттенхэм Хотспур).

На 71-й минуте в составе Тоттенхэм Хотспур поле покинул Тосин Адарабиойо, а вместо него вышел Матеус Фернандеш.

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Брэндон Томас-Асанте на поле появился Эфрон Мейсон-Кларк (Ковентри Сити).

На 78-й минуте в составе Ковентри Сити поле покинул Тацухиро Сакамото, а вместо него вышел Густаво Хамер.

На 87-й минуте произошла еще одна замена: вместо Омар Мармуш на поле появился Матис Тель (Тоттенхэм Хотспур).

На 87-й минуте в составе Тоттенхэм Хотспур поле покинул Мохаммед Кудус, а вместо него вышел Деян Кулусевски.

На 87-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джек Рудони на поле появился Кейн Кеслер-Хейден (Ковентри Сити).

На 90-й минуте поединка команда Тоттенхэм Хотспур сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. Точным ударом отметился Бен Дэвис. Счет стал 3:1.

Итог встречи

На 98-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Тоттенхэм Хотспур и Ковентри Сити завершился с итоговым счетом 3:1 в пользу команды Тоттенхэм Хотспур.

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