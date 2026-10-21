Наполи - Будё-Глимт (20.10.2026) | Лига Чемпионов 2026/27

Во вторник, 20 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами ССК Наполи и Будё-Глимт. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Хосе Мария Санчес Мартинес. Игра прошла на стадионе «Стадион имени Диего Армандо Марадоны» в городе Неаполь.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав ССК Наполи (схема 4-3-3): Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Рафа Марин, Леонардо Спинаццола, Франк Ангисса, Кевин Де Брёйне, Скотт Мактоминей, Маттео Политано, Расмус Хёйлунн, Ноа Ланг.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Будё-Глимт на сегодняшнюю встречу: Никита Хайкин, Фредрик Шёвёльд, Йостейн Гундерсен, Один Лурас Бьортуфт, Фредрик Андре Бьёркан, Сондре Окленд, Патрик Берг, Сондре Фет, Йенс Петтер Хауге, Уле Дидрик Бломберг, Андреас Хельмерсен.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 1-й минуте матча команда ССК Наполи открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Маттео Политано. Счет стал 1:0.

На 27-й минуте поединка команда Будё-Глимт сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Йенс Петтер Хауге. Счет стал 1:1.

На 41-й минуте поединка команда ССК Наполи сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Скотт Мактоминей. Счет стал 2:1.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 48-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Франк Ангисса (ССК Наполи).

На 58-й минуте в карточку арбитра попал Ноа Ланг (ССК Наполи).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 60-й минуте в составе ССК Наполи поле покинул Франк Ангисса, а вместо него вышел Станислав Лоботка.

На 62-й минуте поединка команда Будё-Глимт сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Андреас Хельмерсен. Счет стал 2:2.

На 75-й минуте поединка команда ССК Наполи сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Скотт Мактоминей. Счет стал 3:2.

На 76-й минуте произошла еще одна замена: вместо Андреас Хельмерсен на поле появился Ола Брюнхильдсен (Будё-Глимт).

На 79-й минуте в составе ССК Наполи поле покинул Маттео Политано, а вместо него вышел Матиас Оливера.

На 79-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ноа Ланг на поле появился Жоване (ССК Наполи).

На 79-й минуте в составе ССК Наполи поле покинул Леонардо Спинаццола, а вместо него вышел Сэм Бёкема.

На 83-й минуте произошла еще одна замена: вместо Сондре Окленд на поле появился Ульрик Сальтнес (Будё-Глимт).

На 84-й минуте в составе Будё-Глимт поле покинул Йостейн Гундерсен, а вместо него вышел Хайтам Алеесами.

На 84-й минуте произошла еще одна замена: вместо Уле Дидрик Бломберг на поле появился Жоэль Мвука (Будё-Глимт).

На 84-й минуте в составе Будё-Глимт поле покинул Фредрик Андре Бьёркан, а вместо него вышел Исак Дюбвик Мяаття.

На 86-й минуте предупреждение получил Джованни Ди Лоренцо (ССК Наполи).

На 88-й минуте поединка команда ССК Наполи сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. К этому привел автогол в исполнении Один Лурас Бьортуфт. Счет стал 4:2.

На 90-й минуте поединка команда Будё-Глимт сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Сондре Фет. Счет стал 4:3.

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами ССК Наполи и Будё-Глимт завершился с итоговым счетом 4:3 в пользу команды ССК Наполи.

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